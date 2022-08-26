росіянин збирав відомості про Україну, що є державною таємницею, з осені 2018 року і до кінця липня 2021 року. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

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росіянин звербував посадовців СБУ на Херсонщині

До своєї злочинної діяльності ФСБшник залучив військовослужбовця резерву СБУ та заступника начальника відділу СБУ на Херсонщині.

За допомогою спільників росіянин зібрав та передав своєму керівництву таємні документи, що заборонено розповсюджувати. Це були відомості щодо:

підготовки та проведення мобілізації в Херсонській області в умовах особливого періоду;

плани проведення тактико-спеціальних навчань;

матеріали оперативно-розшукової і контррозвідувальної діяльності СБУ.

Підозрюваного оголосили в міжнародний розшук. Також у розшуку перебуває військовослужбовець резерву СБУ в Херсонській області, якому повідомили про підозру у державній зраді.

Заступника начальника відділу СБУ на Херсонщині затримали. Йому теж оголосили про підозру в державній зраді. Наразі він перебуває під вартою.

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