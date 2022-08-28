У Міноборони показали Бавовнятко, яке вночі бавиться на складах окупантів

Окупанти бояться цієї "бавовни". І, як виявилося, не дарма, адже у неї є "обличчя".

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Так, Міністерство оборони України у своєму твіттері показало анімоване звірятко-привид на кличку Бавовнятко.

Як зазначили у відомстві тварина пухнаста і непосидюча. Також вона не любить спати вночі, їй більше до вподоби гратися з вогнем на ворожих складах.

Вночі Бавовнятко тихо приходить на бази окупантів, склади, аеродроми, нафтопереробні заводи та інші місця, заповнені легкозаймистими предметами, і починає там бавитися з вогнем,

– підкреслили в Міноборони.

Чому вибухи називають "бавовною"

Такий жарт підкинули самі росіяни, українці всього лиш використали їхні слова. У соцмережах просто переклали російське слово "хлопок", яким називали вибухи, на українську й вийшло – "бавовна". Але повернімося трохи назад.

Все почалося з бєлгорода, який розташований недалеко від кордону з Україною. Весною у там почало творитися "щось дивне". Там постійно щось спалахувало, а місцеві чули звуки вибухів.

Журналісти-пропагандисти не могли просто проігнорувати це, і, аби не вдаватися до конкретики заговорили про "хлопки". Заголовки з цим словом з'являлися впродовж багатьох тижнів.

Така "професійність" насмішила українців й вони вирішили потролити росіян. Тому тепер вибухи в росії та на тимчасово окупованих територіях України називають "бавовною".

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