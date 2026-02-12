Найімовірніше збройні сили Росії відпрацьовували інші випробування на полігоні. Спеціально для 24 Каналу експерти пояснили, навіщо Кремль знову лякає пусками "Орешника" та до чого може готуватися.

Цікаво Портал у минуле: як виглядає Капустин Яр та життя у бідності і хворобах поблизу

Навіщо Путін лякає "Орешником"?

Командир 429 окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес", Герой України Юрій Федоренко зазначив, що росіяни демонструють всьому цивілізованому світу, що в них є новий засіб, який може доставити ядерний заряд не тільки на територію України, а й атакувати будь-яку європейську країну. Це інструмент ядерного терору.

Однак на думку Федоренка, Росія не наважиться застосувати ядерну зброю. Адже у випадку ядерної загрози вмикається дзеркальна програма запуску ракетного озброєння, яка призведе до неминучої загибелі людської цивілізації.

Чи готовий навіть шизофренічний лідер тої чи іншої країни, яка має ядерне озброєння, до подібного сценарію? Я вважаю, що не готовий. Але демонстрація можливостей, що вони можуть застосувати, це достатньо серйозний інструмент політичного впливу на країни, які не зрілі з погляду спроможностей оцінити загрози, які реально є для їхніх держав,

– мовив командир "Ахіллес".

Росія розуміє, що на полі бою їй не вдається досягати успіхів – ресурс, який противник витрачає для ведення бойових дій, не співмірний до результатів, які окупанти отримують. Саме тому Кремль грає м'язами, говорить про "Орєшнік" й займається терором українців.

Військо – це частина соціуму, яка виграє битву, але війну завжди виграє народ. Український народ попри складнощі, які переживає цієї зими, продовжує допомагати один одному й своєму війську. Це стандартний підхід російської недоімперії. Вони завжди так діяли й діятимуть в майбутньому, якщо світ не усвідомить всіх загроз і в моменті не допоможе Україні.

Зверніть увагу! Військовий кориспондент Андрій Цаплієнко повідомляв, що з 16 до 19 лютого російська армія проводитиме військові навчання. Тому сигналів тривоги через можливу загрозу застосування "Орешника" може побільшати.

Чому росіяни знову схопились за "Орешник"?

Майор ЗСУ та політолог Андрій Ткачук вважає, що за гучними заявами стоїть радше політична та інформаційна логіка, пов’язана з внутрішніми проблемами Росії, ніж реальний намір використати цю зброю.

Він наголосив, що тема "Орешника" не дає Росії жодної суттєвої військової переваги й використовується переважно як інструмент залякування. У попередніх випадках, за словами Ткачука, йшлося фактично про запуск носія без бойового заряду – ефект досягався завдяки кінетичній силі падіння, а не вибуховій частині.

Майор підкреслив, що повноцінне бойове застосування такої ракети означало б ядерну ескалацію, на яку Кремль наразі не готовий. Крім того, з погляду економіки це невиправдано, адже дешевші ракети здатні завдати більших руйнувань.

Повернення до теми "Орешника" – це спроба створити атмосферу страху та невизначеності. Кремль не досяг поставлених цілей ані на фронті, ані під час енергетичних атак, які мали б зламати українське суспільство. Натомість, зазначає він, удари лише посилили злість і готовність українців до спротиву,

– наголосив Ткачук.

Окремий акцент, за словами військового, спрямований і на західну аудиторію – мовляв, Росія демонструє, що її ракети можуть долетіти до європейських столиць. Таким чином Москва намагається тиснути не лише на Україну, а й на партнерів.

Важливо! Полігон "Капустин Яр" – ключовий майданчик для випробування російських балістичних ракет. Він розташований в Астраханській області та частково охоплює території Казахстану. Україна вже неодноразово завдавала ударів по цьому полігону.

Тож подібні заяви, переконаний Ткачук, варто оцінювати тверезо, як елемент інформаційно-психологічного впливу, а не як свідчення нової стратегії на полі бою.

До чого може готуватися Москва: дивіться відео

Що Путін хоче цим показати?

Політолог Олег Саакян сказав, що російські залякування "Орешником" зараз діють хіба що на Європу та США. На Україну подібний шантаж не діє, і росіяни вже розуміють це.

Ймовірно, це (імітація пуску "Орешника" – 24 Канал) йде в розрізі заяви Сергія Лаврова про нові вимоги, зокрема "гарнатії безпеки" для Кремля. Він вийшов і розповів багато нових лякалок, й до цього ж у Кремлі вирішили "потрясти" зброєю,

– припустив політолог.

Паралельно з цим речник диктатора Дмитро Пєсков сказав, що російська делегація не поїде на переговори у Сполучені Штати. Іншими словами, Володимир Путін і його посіпаки активно саботують переговірний процес, підіймаючи ставки.

Усе це відбувається після консультацій Росії з Китаєм. Тож на думку політолога, за усім цим може стояти позиція Сі Цзіньпіна, який окреслив вужче поле для Путіна. Адже Пекін не зацікавлений у зближенні Москви з Вашингтоном, й тримає путінський режим "за горло". Думка, що можна відірвати Росію від Китаю – велика ілюзія. Москва слабка й залежна від Пекіна.

Що криється за залякуваннями "Орешником": дивіться відео

Що відомо про удари "Орешником" по Україні?