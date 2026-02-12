Обидва рази пуски здійснювалися з території полігону "Капустин Яр". Як виглядає ця місцевість, показує 24 Канал.

Як виглядає Капустин Яр?

Капустин Яр – це закрита місцевість в Росії. Село використовується насамперед як військовий полігон, а доступ до нього має обмежене коло цивільних. Населення, згідно із відкритими даними, становить 5 724 особи.

До слова, цей населений пункт розташований на території українського етнічного та культурного краю Жовтий Клин.

Де розташований Капустин Яр: дивіться на карті

Населений пункт розташований у віддаленій місцевості в північно-західній частині Астраханської області.

Місцеві тісно пов'язані з обслуговуванням військової інфраструктури, адже жодних інших джерел розвитку у Капустиному Яру практично немає.

Як виглядає Капустин Яр / Фото з мережі

Полігон там був створений ще у 1946 році для випробувань перших радянських балістичних ракет. Він розташований переважно в Росії, але займає також території Казахстану, які росіяни "орендують".

Російські та казахстанські ЗМІ уже не раз писали про те, як ракетні випробування Росії впливають на здоров'я місцевих мешканців. На місцях падіння уламків фіксують підвищену радіацію.

Жителі Казахстану розповідають, що їхні діти народжуються із різними важкими хворобами, зокрема ДЦП, епілепсією тощо.

Капустин Яр / Фото із соцмереж

Саме військове поселення має мінімальну соціальну інфраструктуру.

У мережі звернули увагу на разючу різницю між вартістю "Орешника" та фінансовими показниками Капустиного Яру.

Річний бюджет цього села – близько 97 тисяч доларів. А це – значно менше за ціну однієї ракети. За 40 мільйонів доларів Капустин Яр можна було б профінансувати ще на сотні років.

Ситуація у Капустиному Яру, звідки запускають "Орешник" / Фото з мережі

На доступних у мережі фото можна побачити і Леніна на іржавому постаменті, і дерев'яні бараки, і повне бездоріжжя. Місцеві також скаржаться на велику кількість бездомних собак, через яких, за їхніми словами, стало небезпечно ходити вулицями.

Усе вказує на занепад поселення, відсутність змін та розвитку з радянських часів.

Але там досі розташовані важливі військові об'єкти ворога, зокрема випробувальний і пусковий майданчик для ракет різних типів, якими Росія продовжує тероризувати Україну.

Як виглядає Капустин Яр / Фото із мережі

