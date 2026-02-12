Також у повітрі є МіГ. Що відомо наразі, передає 24 Канал.
Що відомо про повітряну тривогу?
Повітряну тривогу в Україні оголосили приблизно о 12:25.
Загроза застосування балістичного озброєння по всій території України,
– попередили у Повітряних силах.
Тим часом монітори повідомили про можливий пуск "Орешника". При реальному пуску ціль фіксується уже при наближенні до місця удару.
Пізніше у Повітряних силах теж написали про ймовірний запуск балістики середньої дальності.