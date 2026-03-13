Про це глава держави заявив під час спільної пресконференції із французьким Президентом Макроном.

Що сказав Зеленський про зняття санкцій?

Президент України Володимир Зеленський заявив, що часткове послаблення санкцій Сполучених Штатів щодо російської нафти на танкерах може дозволити Росії отримати додатково до 10 мільярдів доларів для фінансування війни.

Зеленський наголосив, що міжнародний тиск на Росію має зберігатися, зокрема через санкції. Він також закликав подолати блокування 20-го пакета санкцій проти Росії.

За словами президента, лише одне рішення США про часткове послаблення обмежень щодо російської нафти, яка перебуває на танкерах у морі, може принести Москві близько 10 мільярдів доларів. На його думку, такі кошти не сприятимуть миру.

Пізніше Зеленський додав, що логіка Вашингтона полягає у стабілізації ситуації на енергетичних ринках. Водночас він переконаний, що Росія використає отримані кошти для виробництва зброї, передусім дронів. Президент також зазначив, що ці безпілотники можуть застосовуватися не лише проти України, а й проти інших країн.

Знімати санкції, щоб потім на тебе прилітало більше дронів, на мій погляд, не є правильним рішенням,

– підкреслив він.

Що відомо про потенційне зняття санкцій з Росії?