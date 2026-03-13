Про це пише Reuters із посиланням на дані нової генеральної ліцензії американського уряду. Розповідаємо, що відомо на цей момент.
Дивіться також За крок до апокаліпсиса: війна в Ірані скоротила нафтові потоки до мінімуму
США відкрили "вікно" для російської нафти: що сталося?
13 березня стало відомо, що Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки видало нову генеральну ліцензію з дозволом для Росії продавати сиру нафту та нафтопродукти. Фактично це означає послаблення нафтових санкцій проти Кремля, але з певним нюансом.
Мовиться тільки про ту нафту, яку завантажили на судна до 12 березня. І продавати її можна до 11 квітня. Тобто санкції послабили на місяць, вочевидь, з тим розрахунком, що за цей час ситуація з нафтовою кризою у світі заспокоїться.
Також важливо, що нова ліцензія США на продаж нафти Росії не чинна на транзакції, пов'язані з Іраном. Саме через війну у цій країні й виникла нафтова проблема – влада Тегерана перекрила Ормузьку протоку для всіх, окрім власних танкерів.
Що передувало послабленню санкцій проти Росії?
- США пообіцяли вивільнити 172 мільйони барелів нафти зі стратегічного запасу, щоб стримати стрімке зростання цін. Міжнародне енергетичне агентство з 32 країн загалом погодилося випустити 400 мільйонів барелів нафти.
- Енергетичний стратег і геополітичний аналітик Томас О'Доннелл у розмові з 24 Каналом пояснив, що ситуація в Ірані здатна піти на користь росіянам. Ба й загалом "всій осі тих, хто перебуває в союзницьких відносинах із Росією".