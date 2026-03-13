Про це пише Reuters із посиланням на дані нової генеральної ліцензії американського уряду. Розповідаємо, що відомо на цей момент.

Дивіться також За крок до апокаліпсиса: війна в Ірані скоротила нафтові потоки до мінімуму

США відкрили "вікно" для російської нафти: що сталося?

13 березня стало відомо, що Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки видало нову генеральну ліцензію з дозволом для Росії продавати сиру нафту та нафтопродукти. Фактично це означає послаблення нафтових санкцій проти Кремля, але з певним нюансом.

Мовиться тільки про ту нафту, яку завантажили на судна до 12 березня. І продавати її можна до 11 квітня. Тобто санкції послабили на місяць, вочевидь, з тим розрахунком, що за цей час ситуація з нафтовою кризою у світі заспокоїться.

Також важливо, що нова ліцензія США на продаж нафти Росії не чинна на транзакції, пов'язані з Іраном. Саме через війну у цій країні й виникла нафтова проблема – влада Тегерана перекрила Ормузьку протоку для всіх, окрім власних танкерів.

Що передувало послабленню санкцій проти Росії?