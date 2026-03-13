Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные новой генеральной лицензии американского правительства. Рассказываем, что известно на этот момент.
Смотрите также В шаге от апокалипсиса: война в Иране сократила нефтяные потоки до минимума
США открыли "окно" для российской нефти: что произошло?
13 марта стало известно, что Министерство финансов Соединенных Штатов Америки выдало новую генеральную лицензию с разрешением для России продавать сырую нефть и нефтепродукты. Фактически это означает ослабление нефтяных санкций против Кремля, но с определенным нюансом.
Речь идет только о той нефти, которую загрузили на суда до 12 марта. И продавать ее можно до 11 апреля. То есть санкции ослабили на месяц, очевидно, с тем расчетом, что за это время ситуация с нефтяным кризисом в мире успокоится.
Также важно, что новая лицензия США на продажу нефти России не действует на транзакции, связанные с Ираном. Именно из-за войны в этой стране и возникла нефтяная проблема – власти Тегерана перекрыли Ормузский пролив для всех, кроме собственных танкеров.
Что предшествовало ослаблению санкций против России?
- США пообещали высвободить 172 миллиона баррелей нефти из стратегического запаса, чтобы сдержать стремительный рост цен. Международное энергетическое агентство из 32 стран в целом согласилось выпустить 400 миллионов баррелей нефти.
- Энергетический стратег и геополитический аналитик Томас О'Доннелл в разговоре с 24 Каналом объяснил, что ситуация в Иране способна пойти на пользу россиянам. Да и вообще "всей оси тех, кто находится в союзнических отношениях с Россией".