Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные новой генеральной лицензии американского правительства. Рассказываем, что известно на этот момент.

Смотрите также В шаге от апокалипсиса: война в Иране сократила нефтяные потоки до минимума

США открыли "окно" для российской нефти: что произошло?

13 марта стало известно, что Министерство финансов Соединенных Штатов Америки выдало новую генеральную лицензию с разрешением для России продавать сырую нефть и нефтепродукты. Фактически это означает ослабление нефтяных санкций против Кремля, но с определенным нюансом.

Речь идет только о той нефти, которую загрузили на суда до 12 марта. И продавать ее можно до 11 апреля. То есть санкции ослабили на месяц, очевидно, с тем расчетом, что за это время ситуация с нефтяным кризисом в мире успокоится.

Также важно, что новая лицензия США на продажу нефти России не действует на транзакции, связанные с Ираном. Именно из-за войны в этой стране и возникла нефтяная проблема – власти Тегерана перекрыли Ормузский пролив для всех, кроме собственных танкеров.

Что предшествовало ослаблению санкций против России?