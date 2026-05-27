Что предусматривает новый пакет санкций против России?

Под санкции попали криптобиржи и "сеть А7", которые помогают России обходить западные ограничения. Украина приложила усилия, чтобы усилить давление на агрессора. Об этом 24 Каналу известно из комментария уполномоченного Президента Украины по вопросам санкционной политики Владислава Власюка.

В частности, созданную при поддержке Кремля "сеть А7" использовали для финансирования военных закупок и обработки нефтяных денег. Только за 2025 год через нее прокрутили более 90 миллиардов долларов, что равно половине годовых военных расходов России.

Владислав Власюк, уполномоченный Президента Украины по вопросам санкционной политики Часть решений в этом пакете базируется на материалах и предложениях, которые украинская сторона, в частности НБУ, передавала британским партнерам в рамках санкционной координации. Мы продолжим давить на каждую транзакцию и лицо, финансирующее агрессию против Украины или фасилитирующее запрещенные транзакции.

По словам Владислава Власюка, под британские санкции попали следующие криптобиржи, которые обслуживают российские потребности:

Грузинская криптобиржа Rapira Group LLC , ориентирована на российский рынок, связана с сетью A7 и интегрирована с российскими банками под санкциями США (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Промсвязьбанк); проводит операции с биржами Garantex (Grinex) и Bitpapa на десятки миллионов долларов, не требует обязательной верификации и поддерживает рублевые переводы; фактически выполняет роль запасной криптоинфраструктуры для России и обхода санкций;

, ориентирована на российский рынок, связана с сетью A7 и интегрирована с российскими банками под санкциями США (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Промсвязьбанк); проводит операции с биржами Garantex (Grinex) и Bitpapa на десятки миллионов долларов, не требует обязательной верификации и поддерживает рублевые переводы; фактически выполняет роль запасной криптоинфраструктуры для России и обхода санкций; Зарегистрирована в Сальвадоре ABCeX – криптоплатформа с оборотом около 11 миллиардов долларов, которая позволяет обменивать рубли на криптовалюту вне традиционных банков – через P2P (от человека к человеку) и наличные; имеет сеть офисов в России и работает через местные банки; после блокировки Garantex стала одной из площадок, перехватившей часть инфраструктуры биржи;

– криптоплатформа с оборотом около 11 миллиардов долларов, которая позволяет обменивать рубли на криптовалюту вне традиционных банков – через P2P (от человека к человеку) и наличные; имеет сеть офисов в России и работает через местные банки; после блокировки Garantex стала одной из площадок, перехватившей часть инфраструктуры биржи; Грузинская криптобиржа Aifory LLC, проводящая платежи в формате "рубль – криптовалюта" для обхода санкций, тесно связана с подсанкционным Garantex и иранской платформой Abantether, с которой оборот составляет около 2 миллионов долларов в крипте, а также другие биржи, которые россияне используют для избежания ограничений.

Также ограничения Великобритании направлены против лидеров российского теневого крипторынка. Уполномоченный Владислав Власюк говорит, что в санкционный список вошли соучредитель подсанкционной биржи Garantex и платформы Exved Сергей Менделеев, который годами выстраивал схемы обхода санкций, и топ-менеджеры группы компаний "А7". Речь идет о заместителях гендиректора Игоре Горине и Ирине Акопян, а также связанного с этой сетью гражданина Израиля Лирана Коэна.

Санкции наложили и на государственные структуры Кыргызстана – Eurasian Savings Bank и Virtual Asset Issuer.

О новом пакете санкций правительство Великобритании объявило 26 мая, стремясь прекратить использование Россией теневых финансовых схем для обхода имеющихся правовых ограничений и опередить российскую тактику уклонения.

Какие еще пути Россия использует для обхода санкций?

Чтобы производить оружие, Россия обходит санкции ЕС через Азию и получает европейское оборудование для своего военного производства. Украина отслеживает потоки подсанкционных товаров через Гонконг и активизацию экспорта станков с числовым программным управлением (ЧПУ) через Кавказ и Центральную Азию.

В частности, через Гонконг состоялись поставки в Россию товаров минимум на 47 миллионов евро за период с января 2024 года по февраль 2025 года. Речь идет об оборудовании и электронных компонентах.

Существуют основания полагать, что подсанкционные товары попадают в Россию и через Узбекистан и Казахстан. Украина призвала Европейский Союз шире применять механизм противодействия обхода санкций через третьи страны.