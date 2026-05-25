Госсекретарь США Марко Рубио прибыл с визитом в Индию, чтобы убедить ее отказаться от покупки российской нефти в пользу американской. Специалист по коммуникации общественной организации Razom We Stand Максим Гардус рассказал 24 Каналу, насколько реально США вытеснить российскую нефть с рынков Индии и Китая.

США наращивают добычу нефти и газа

Гардус считает, что это очень далекая перспектива. Сейчас американцы наращивают экспорт как нефти, так и сжиженного природного газа, строят много новых заводов по сжижению газа, производят новые танкеры.

К слову. Госсекретарь США Марко Рубио во время визита в Индию, как сообщает Reuters, поднял тему уменьшения зависимости страны от российской нефти и одновременно увеличение закупки американской. Рубио накануне визита отметил, что США хотят продавать Индии столько энергии, сколько она сможет купить.

"Что касается нефти, то те темпы, которыми Соединенные Штаты развивают нефтяную отрасль, они не смогут в ближайшее время заменить Россию на рынке. США нужно поставлять миллион тонн в день для Индии и Китая. А в целом на экспорт – 5 – 7 миллионов тонн вместе с нефтепродуктами", – подчеркнул он.

При этом появляются отдельные положительные сигналы. Наращивают добычу нефти, по его словам, Венесуэла, Гаяна, Бразилия, Ангола, Канада. Сейчас речь идет об объеме в сотни тысяч тонн нефти, но впоследствии он возрастет до миллионов.

"Также хорошей новостью для нас является то, что Объединенные Арабские Эмираты выходят из организации ОПЕК, которая сдерживала их добычу и искусственно помогала держать цены на нефть высокими. ОАЭ после выхода из ОПЕК могут восстановить добычу на сотни тысяч тонн", – заметил специалист по коммуникации.

К слову. Объединенные Арабские Эмираты заявили о выходе из ОПЕК. Страна входила в состав организации в течение 60 лет. ОПЕК контролирует добычу нефти стран, входящих в организацию, применяя квоты. С помощью этого инструмента она формирует соотношение между спросом и предложением и устанавливает цены на сырье. Однако на фоне роста цен на нефть и сложной ситуации на энергетическом рынке ОАЭ не сможет увеличивать добычу нефти без ограничений квотами.

Поэтому, по мнению Максима Гардуса, было бы очень хорошо, если бы Марк Рубио приехал в Индию после завершения конфликта между США и Ираном. Тогда он мог бы предложить индийцам покупать нефть не у России, а у арабских компаний, акционерами которых являются Соединенные Штаты. Однако пока продолжается этот конфликт, Вашингтон не может сделать такое предложение.

Какова ситуация на рынке нефти?

Министерство финансов США 18 мая заявило о продлении на 30 дней действия исключения из санкций в отношении поставок российской нефти морем. Об этом США якобы попросили несколько стран, которым нужно больше времени для закупки нефти из России. Срок предыдущего ослабления санкций завершился 16 мая.

Сложная ситуация сложилась относительно запасов нефти. По словам главы Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля, коммерческих запасов осталось лишь на несколько недель. В то же время благодаря высвобождению стратегических запасов нефти на рынок вышло 2,5 миллиона баррелей нефти в день. Однако эти запасы быстро исчерпываются, в частности, из-за начала весеннего посевного периода и сезона путешествий летом.

В то же время 21 мая несколько выросли цены на нефть. Это случилось на фоне переговоров между Ираном и США, за которыми следят инвесторы. Как отметил главный инвестиционный директор Zaye Capital Markets Наим Аслам, цены изменились, когда рынки "снизили риск немедленной эскалации на Ближнем Востоке". Однако трейдеры не хотят остаться без премий за риск поставки, пока Ормузский пролив имеет ключевое значение для мировых потоков энергоресурсов.