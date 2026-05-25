Держсекретар США Марко Рубіо прибув з візитом до Індії, щоб переконати її відмовитися від купівлі російської нафти на користь американської. Спеціаліст з комунікації громадської організації Razom We Stand Максим Гардус розповів 24 Каналу, наскільки реально США витіснити російську нафту з ринків Індії та Китаю.

США нарощують видобуток нафти та газу

Гардус вважає, що це дуже далека перспектива. Наразі американці нарощують експорт як нафти, так і скрапленого природного газу, будують багато нових заводів зі скраплення газу, виробляють нові танкери.

До слова. Держсекретар США Марко Рубіо під час візиту до Індії, як повідомляє Reuters, порушив тему зменшення залежності країни від російської нафти та водночас збільшення закупівлі американської. Рубіо напередодні візиту зазначив, що США хочуть продавати Індії стільки енергії, скільки вона зможе купити.

"Щодо нафти, то ті темпи, якими Сполучені Штати розвивають нафтову галузь, вони не зможуть найближчим часом замінити Росію на ринку. США потрібно постачати мільйон тонн на день для Індії та Китаю. А загалом на експорт – 5 – 7 мільйонів тонн разом із нафтопродуктами", – наголосив він.

При цьому з'являються окремі позитивні сигнали. Нарощують видобуток нафти, за його словами, Венесуела, Гаяна, Бразилія, Ангола, Канада. Наразі йдеться про обсяг у сотні тисяч тонн нафти, але згодом він зросте до мільйонів.

"Також гарною новиною для нас є те, що Об'єднані Арабські Емірати виходять з організації ОПЕК, яка стримувала їхній видобуток і штучно допомагала тримати ціни на нафту високими. ОАЕ після виходу з ОПЕК можуть відновити видобуток на сотні тисяч тонн", – зауважив спеціаліст з комунікації.

До слова. Об'єднані Арабські Емірати заявили про вихід з ОПЕК. Країна входила до складу організації впродовж 60 років. ОПЕК контролює видобуток нафти країн, що входять до організації, застосовуючи квоти. За допомогою цього інструменту вона формує співвідношення між попитом і пропозицією та встановлює ціни на сировину. Однак на тлі зростання цін на нафту та складної ситуації на енергетичному ринку ОАЕ не зможе збільшувати видобуток нафти без обмежень квотами.

Тому, на думку Максима Гардуса, було б дуже добре, якби Марк Рубіо приїхав до Індії після завершення конфлікту між США та Іраном. Тоді він міг би запропонувати індійцям купувати нафту не у Росії, а в арабських компаній, акціонерами яких є Сполучені Штати. Однак поки триває цей конфлікт, Вашингтон не може зробити таку пропозицію.

Яка ситуація на ринку нафти?

Міністерство фінансів США 18 травня заявило про продовження на 30 днів дії винятку із санкцій щодо постачання російської нафти морем. Про це США нібито попросили кілька країн, яким потрібно більше часу для закупівлі нафти з Росії. Термін попереднього послаблення санкцій завершився 16 травня.

Складна ситуація склалася щодо запасів нафти. За словами голови Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіха Біроля, комерційних запасів залишилося лише на кілька тижнів. Водночас завдяки вивільненню стратегічних запасів нафти на ринок вийшло 2,5 мільйона барелів нафти на день. Однак ці запаси швидко вичерпуються, зокрема, через початок весняного посівного періоду та сезон подорожей влітку.

Водночас 21 травня дещо зросли ціни на нафту. Це сталося на тлі переговорів між Іраном та США, за якими стежать інвестори. Як зазначив головний інвестиційний директор Zaye Capital Markets Наїм Аслам, ціни змінилися, коли ринки "знизили ризик негайної ескалації на Близькому Сході". Проте трейдери не хочуть залишитися без премій за ризик постачання, поки Ормузька протока має ключове значення для світових потоків енергоресурсів.