Кому вигідне рішення ОАЕ в етері 24 Каналу розповів економіст Олег Пендзин.

Що означає вихід ОАЕ з ОПЕК?

Як пояснив економіст Олег Пендзин, основною метою ОПЕК є контроль видобутку нафти країнами-членами за допомогою квот, що дозволяє формувати співвідношення між попитом і пропозицією й диктувати ціни на сировину.

За словами експерта, частка видобутку нафти Об'єднаними Арабськими Еміратами серед країн ОПЕК становить близько 30%. Понад 50% видобуває Саудівська Аравія, а решту – інші учасники картелю.

Згідно зі щомісячним звітом ОПЕК, через війну в Ірані видобуток сирої нафти ОАЕ в березні впав майже на 44% порівняно з попереднім місяцем. За прямими даними країни, у лютому він становив 3,390 мільйона барелів на добу, а в березні скоротився до 1,908 мільйона барелів.

Дані зі звіту ОПЕК щодо обсягів видобутку нафти країнами-членами

Про свій вихід з ОПЕК та ОПЕК+ з 1 травня 2026 року ОАЕ оголосили 28 квітня. Рішення пояснили пріоритетом національних інтересів та зобов'язанням сприяти задоволенню потреб ринку. Квоти й так суттєво обмежували видобуток нафти, а проблеми з експортом через війну в Ірані змусили ще більше його скоротити.

З погляду Олега Пендзина, вихід з ОПЕК дозволить ОАЕ надолужити свої втрати, однак зрештою може ослабити організацію.

Олег Пендзин Економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Вихід Об'єднаних Арабських Еміратів з переліку країн ОПЕК дає можливість максимально збільшити їм видобуток, аби перекрити збитки, яких вони сьогодні зазнають. З іншого боку, втрачається будь-який сенс перебування решти країн у спілці ОПЕК. Тому що є яскравий приклад, як можна перекрити власні збитки, не контролюючи ситуацію, не погоджуючи ситуацію з Саудівською Аравією.

Експерт говорить, що рішення щодо членства ОАЕ в картелі грає на руку американській стратегії тиску на Китай через нафту.

Довідково: Організацію країн-експортерів нафти (ОПЕК) створили 1960 року Саудівська Аравія, Кувейт, Ірак, Іран та Венесуела. Об'єднані Арабські Емірати долучилися у 1967 році. Щоб ефективніше контролювати світовий ринок нафти, у 2016 році виник новий формат ОПЕК+, до якого приєдналася низка країн поза картелем, зокрема Росія, Казахстан, Азербайджан та інші.

Які переваги для США дає вихід ОАЕ з ОПЕК?

На думку економіста Олега Пендзина, вихід Еміратів з ОПЕК вписується в глобальну стратегію США щодо взяття під контроль нафтових потоків і витіснення Китаю з цих ринків.

Це великий плюс для Трампа. Цей момент є позитивним для американців, які таким чином можуть, впливаючи на Об'єднані Арабські Емірати, зокрема на питання, пов'язані з безпековими речами, додатково тиснути на китайців,

– наголошує експерт.

За словами економіста, першим ударом для Китаю стала атака США на Венесуелу – країну з найбільшими розвіданими запасами нафти у світі. Пекін активно шукав можливості зайти на цей ринок, але американці не дозволили.

Другим ударом стала війна в Ірані, яка вплинула на можливості постачати нафту до Китаю. Йдеться про близько 3,5 – 4 мільйонів барелів на добу. Перекривши Ормузьку протоку для країн Перської затоки, Іран продовжив надсилати Китаю свої танкери з нафтою. Однак США зрештою заблокували іранські порти, ускладнивши експорт.

Зауважимо, що Китай є одним із найбільших у світі імпортерів нафти. Його економіка щоденно потребує 14 мільйонів барелів нафти.

"На сьогоднішній момент Китай знаходиться в надзвичайно важкому стані, у нього дуже сильно підскочила ціна на нафту", – зазначає Олег Пендзин.

Чинний президент США Дональд Трамп намагається зробити нафту своїм "козирем" у протистоянні з Пекіном і відповіддю на домінування Китаю на ринку рідкісноземельних металів, вважає експерт.

Цікаво! На думку директора Центру близькосхідних досліджень Ігоря Семиволоса, вільний від квот видобуток ОАЕ веде до прямої конкуренції з російською нафтою на китайському ринку, що дає менше простору для нафтового демпінгу з боку Росії. Якщо ж ОПЕК+ розпадеться, Москва втратить свій останній важіль впливу на світовий нафтовий ринок.

Олег Пендзин зауважує, що Росія завдяки квотам на видобуток тривалий час тримала ціни на власну нафту на достатньо високому рівні.

Які країни вийшли з ОПЕК у попередні роки?

У 2024 році ОПЕК залишила Ангола, яка була членом картелю впродовж 16 років. На рішення вплинув заклик скоротити обсяги видобування нафти. Країна не погоджувалася на виділені їй квоти й після кількох місяців суперечок з керівництвом ОПЕК оголосила про вихід з організації.

У 2019 році з картелю вийшов Катар, посилаючись на свій обмежений потенціал у нафтовидобутку. Натомість країна вирішила зосередитися на виробництві зрідженого природного газу. Катар є найбільшим у світі його експортером.