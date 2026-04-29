Кому выгодно решение ОАЭ в эфире 24 Канала рассказал экономист Олег Пендзин.

Что означает выход ОАЭ из ОПЕК?

Как пояснил экономист Олег Пендзин, основной целью ОПЕК является контроль добычи нефти странами-членами с помощью квот, что позволяет формировать соотношение между спросом и предложением и диктовать цены на сырье.

По словам эксперта, доля добычи нефти Объединенными Арабскими Эмиратами среди стран ОПЕК составляет около 30%. Более 50% добывает Саудовская Аравия, а остальные – другие участники картеля.

Согласно ежемесячному отчётом ОПЕК, из-за войны в Иране добыча сырой нефти ОАЭ в марте упала почти на 44% по сравнению с предыдущим месяцем. По прямым данным страны, в феврале она составляла 3,390 миллиона баррелей в сутки, а в марте сократилась до 1,908 миллиона баррелей.

Данные из отчета ОПЕК по объемам добычи нефти странами-членами

О своем выходе из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая 2026 года ОАЭ объявили 28 апреля. Решение объяснили приоритетом национальных интересов и обязательством способствовать удовлетворению потребностей рынка. Квоты и так существенно ограничивали добычу нефти, а проблемы с экспортом из-за войны в Иране заставили еще больше его сократить.

С точки зрения Олега Пендзина, выход из ОПЕК позволит ОАЭ наверстать свои потери, однако в конечном итоге может ослабить организацию.

Олег Пендзин Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Выход Объединенных Арабских Эмиратов из перечня стран ОПЕК дает возможность максимально увеличить им добычу, чтобы перекрыть убытки, которых они сегодня испытывают. С другой стороны, теряется всякий смысл пребывания остальных стран в союзе ОПЕК. Потому что есть яркий пример, как можно перекрыть собственные убытки, не контролируя ситуацию, не согласовывая ситуацию с Саудовской Аравией.

Эксперт говорит, что решение о членстве ОАЭ в картеле играет на руку американской стратегии давления на Китай через нефть.

Справочно: Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) создали в 1960 году Саудовская Аравия, Кувейт, Ирак, Иран и Венесуэла. Объединенные Арабские Эмираты присоединились в 1967 году. Чтобы эффективнее контролировать мировой рынок нефти, в 2016 году возник новый формат ОПЕК+, к которому присоединился ряд стран вне картеля, в частности Россия, Казахстан, Азербайджан и другие.

Какие преимущества для США дает выход ОАЭ из ОПЕК?

По мнению экономиста Олега Пендзина, выход Эмиратов из ОПЕК вписывается в глобальную стратегию США по взятию под контроль нефтяных потоков и вытеснению Китая с этих рынков.

Это большой плюс для Трампа. Этот момент является положительным для американцев, которые таким образом могут, влияя на Объединенные Арабские Эмираты, в частности на вопросы, связанные с вещами безопасности, дополнительно давить на китайцев,

– отмечает эксперт.

По словам экономиста, первым ударом для Китая стала атака США на Венесуэлу – страну с крупнейшими разведанными запасами нефти в мире. Пекин активно искал возможности зайти на этот рынок, но американцы не позволили.

Вторым ударом стала война в Иране, которая повлияла на возможности поставлять нефть в Китай. Речь идет об около 3,5 – 4 миллионов баррелей в сутки. Перекрыв Ормузский пролив для стран Персидского залива, Иран продолжил отправлять Китаю свои танкеры с нефтью. Однако США в конце концов заблокировали иранские порты, усложнив экспорт.

Заметим, что Китай является одним из крупнейших в мире импортеров нефти. Его экономика ежедневно требует 14 миллионов баррелей нефти.

"На сегодняшний момент Китай находится в чрезвычайно тяжелом состоянии, у него очень сильно подскочила цена на нефть", – отмечает Олег Пендзин.

Действующий президент США Дональд Трамп пытается сделать нефть своим "козырем" в противостоянии с Пекином и ответом на доминирование Китая на рынке редкоземельных металлов, считает эксперт.

Интересно! По мнению директора Центра ближневосточных исследований Игоря Семиволоса, свободная от квот добыча ОАЭ ведет к прямой конкуренции с российской нефтью на китайском рынке, что дает меньше пространства для нефтяного демпинга со стороны России. Если же ОПЕК+ распадется, Москва потеряет свой последний рычаг влияния на мировой нефтяной рынок.

Олег Пендзин отмечает, что Россия благодаря квотам на добычу длительное время держала цены на собственную нефть на достаточно высоком уровне.

Какие страны вышли из ОПЕК в предыдущие годы?

В 2024 году ОПЕК покинула Ангола, которая была членом картеля в течение 16 лет. На решение повлиял призыв сократить объемы добычи нефти. Страна не соглашалась на выделенные ей квоты и после нескольких месяцев споров с руководством ОПЕК объявила о выходе из организации.

В 2019 году из картеля вышел Катар, ссылаясь на свой ограниченный потенциал в нефтедобыче. Вместо этого страна решила сосредоточиться на производстве сжиженного природного газа. Катар является крупнейшим в мире его экспортером.