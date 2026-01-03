Лидер США обвиняет президента Венесуэлы в контрабанде запрещенных веществ, считая его лидером наркотеррористического государства. Военный обозреватель Денис Попович рассказал 24 Каналу, что Николас Мадуро может просить Владимира Путина о помощи, однако, сможет ли тот ему помочь остается вопрос без ответа.

Что ожидать от атаки США на Венесуэлу?

Денис Попович предположил, что единственное, чем кремлевский диктатор может помочь Мадуро – это дать убежище в России, как это произошло с Башаром аль-Асадом.

Напомним. Ранее президент Венесуэлы на фоне обострения отношений с США обратился к России с просьбой о военной поддержке. По данным The Washington Post, он просил помощи с ремонтом радаров и боевой авиации и не исключал поставки ракет и беспилотников. В Москве эти обращения официально не комментируют, а реальная готовность России усиливать поддержку Венесуэлы остается под вопросом.

Важно следить, как будут развиваться события в Венесуэле.

Если выиграют США, то в Венесуэле будет установлен тот режим, который выгоден Трампу. Это будет иметь последствия – американцы завладеют венесуэльской нефтью. Я считаю, что цена на нефть станет еще меньше,

– высказался военный обозреватель.

По его словам, это будет иметь хорошие последствия для Украины, ведь стоимость нефти бьет по бюджету России.

Однако не стоит забывать и о варианте, что США могут проиграть. Если так произойдет, то последствия этого могут быть довольно неожиданными.

Что известно об ударах по Венесуэле?