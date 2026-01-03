Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главу Министерства иностранных дел Венесуэлы Ивана Гиля.

Смотрите также США готовят вторжение в Венесуэлу: для чего это Трампу и вмешаются ли Китай и Россия

Как в Венесуэле реагируют на атаку?

В заявлении главы МИД говорится, что отвергает, осуждает и заявляет перед международным сообществом о крайне серьезной военной агрессии, осуществленной нынешним правительством Соединенных Штатов Америки против территории и населения Венесуэлы, с нанесением ударов по гражданским и военным объектам в городе Каракас – столице Республики, а также в штатах Миранда, Арагуа и Ла-Гуайра.

Целью этого нападения является не что иное, как захват стратегических ресурсов Венесуэлы, прежде всего нефти и минералов, в попытке силой сломать политическую независимость государства. Они не достигнут успеха,

– говорит дипломат.

Правительство Венесуэлы призвало все социальные и политические силы страны активизировать планы мобилизации и решительно осудить эту империалистическую атаку.

В этом контексте президент Николас Мадуро подписал и приказал выполнить Декрет о введении состояния внешней угрозы на всей территории страны с целью защиты прав населения, обеспечения полноценного функционирования республиканских институтов и немедленного перехода к вооруженной борьбе. "Вся страна должна быть мобилизована для отпора этой империалистической агрессии", – резюмировали в МИД.

Что известно о взрывах в Венесуэле?