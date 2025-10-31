Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на внутренние документы, пишет 24 Канал. Отметим, что соответствующая просьба произошла на фоне напряженности между Венесуэлой и Соединенными Штатами.

О чем Венесуэла просит Россию?

WP пишет, что президент Венесуэлы написал письмо для Владимира Путина. В нем он попросил о помощи от России в ремонте радаров и военных самолетов, а также отметил о возможной поставке ракет.

В Кремле пока соответствующее письмо никак не комментировали. Кроме того, как свидетельствуют документы, Николас Мадуро также обращался к Китаю и Ирану за военной помощью и оборудованием для укрепления обороны страны.

В частности, в письме к иранской стороне говорится о том, что Венесуэле нужно "пассивное оборудование обнаружения", "GPS-скремблеры", а также "почти наверняка беспилотников с дальностью действия 1 тысячи километров".

В то же время, обращаясь к президенту Китая Си Цзиньпину, Николас Мадуро требовал "расширения военного сотрудничества" между двумя их странами для якобы противодействия "эскалации между США и Венесуэлой".

В своем послании Мадуро отметил серьезность воспринятой агрессии США в Карибском бассейне, представив военные действия США против Венесуэлы как действия против Китая из-за их общей идеологии,

– говорится в документах США.

Почему Венесуэла обращается за помощью?

Издание пишет, что наращивание военного присутствия Соединенных Штатов в Карибском бассейне, видимо, является самым большим вызовом для Николаса Мадуро, с момента его прихода к власти в стране в 2013 году.

Согласно обнародованной информации, в период с сентября более десятка ударов США по вероятным наркоторговцам, которые в основном отправлялись с берегов Венесуэлы, унесли жизни по меньшей мере 62 человек.

Поможет ли Россия Венесуэле?

Официальные сообщения Москвы относительно действий Трампа против Венесуэлы были относительно сдержанными. Издание отмечает, что Россия сейчас более заинтересована в ведении собственной войны, несмотря на западные санкции.

Отмечается, что Москва, которая застряла в войне в Украине и стремится к более тесному сотрудничеству с другими латиноамериканскими партнерами, уменьшила свой интерес к Венесуэле, и пока не усиливает свою поддержку.

К слову, несмотря на вышеупомянутое, в InformNapalm сообщали, что на днях в Венесуэлу прибыл российский военно-транспортный самолет Ил-76ТД авиакомпании "Авиакон Цитотранс" с неизвестным грузом.

