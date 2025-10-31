Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на внутрішні документи, пише 24 Канал. Зазначимо, що відповідне прохання сталося на тлі напруженості між Венесуелою та Сполученими Штатами.
Про що Венесуела просить Росію?
WP пише, що президент Венесуели написав листа для Володимира Путіна. У ньому він попросив про допомогу від Росії в ремонті радарів і військових літаків, а також зазначив про можливе постачання ракет.
У Кремлі наразі відповідний лист ніяк не коментували. Крім того, як свідчать документи, Ніколас Мадуро також звертався до Китаю та Ірану за військовою допомогою та обладнанням для зміцнення оборони країни.
Зокрема, у листі до іранської сторони йдеться про те, що Венесуелі потрібне "пасивне обладнання виявлення", "GPS-скремблери", а також "майже напевно безпілотників з дальністю дії 1 тисячі кілометрів".
Водночас, звертаючись до президента Китаю Сі Цзіньпіна, Ніколас Мадуро вимагав "розширення військової співпраці" між двома їхніми країнами задля нібито протидії "ескалації між США та Венесуелою".
У своєму посланні Мадуро наголосив на серйозності сприйнятої агресії США в Карибському басейні, представивши військові дії США проти Венесуели як дії проти Китаю через їхню спільну ідеологію,
– ідеться у документах США.
Чому Венесуела звертається за допомогою?
Видання пише, що нарощування військової присутності Сполучених Штатів в Карибському басейні, мабуть, є найбільшим викликом для Ніколаса Мадуро, з моменту його приходу до влади в країні у 2013 році.
Згідно з оприлюдненою інформацією, в період з вересня понад десяток ударів США по ймовірних наркоторговцях, які здебільшого відправлялися з берегів Венесуели, забрали життя щонайменше 62 людей.
Чи допоможе Росія Венесуелі?
Офіційні повідомлення Москви стосовно дій Трампа проти Венесуели були відносно стриманими. Видання наголошує, що Росія наразі більш зацікавлена у веденні власної війни, попри західні санкції.
Зазначається, що Москва, яка застрягла у війні в Україні та прагне тіснішої співпраці з іншими латиноамериканськими партнерами, зменшила свій інтерес до Венесуели, і наразі не посилює свою підтримку.
До слова, попри вищезгадане, в InformNapalm повідомляли, що днями до Венесуели прибув російський військово-транспортний літак Іл-76ТД авіакомпанії "Авіакон Цитотранс" з невідомим вантажем.
Що відомо про загострення між Венесуелою та США?
Нещодавно США перекинули 2 надзвукові бомбардувальники B-1 Lancer до узбережжя Венесуели, після того, як інша група їхніх бомбардувальників здійснила аналогічний політ у межах навчань з імітації атаки.
Ніколас Мадуро на тлі напруги зі США і за день до останнього вильоту американських бомбардувальників заявляв, що має кілька тисяч російських ПЗРК на "ключових позиціях протиповітряної оборони".
Пізніше низка західних видань повідомила, що адміністрація США нібито готова завдати ударів по об’єктах у Венесуелі вже найближчим часом. У Білому домі вже могли визначити цілі і підготувати рішення.