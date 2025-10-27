Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на проєкт InformNapalm.

Що міг перевозити Іл-76ТД до Венесуели?

Розслідувачі зазначали, що достеменно невідомо, що саме міг перевозити Іл-76ТД авіакомпанії "Авіакон Цитотранс".

Водночас відомо, що борт вилетів з Росії 22 жовтня, а далі рухався маршрутом через Вірменію, Алжир, Марокко, Сенегал та Мавританію, звідки вже полетів до Венесуели.

На тлі візиту російського літака Дональд Трамп заявив, що Вашингтон "готується до наземних операцій" проти наркокартелів у Венесуелі, а військові вертольоти США помітили біля берегів країни,

– зазначили в InformNapalm.

Зверніть увагу! В жовтні 2024 та січні 2025 на сайті міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm 11 мовами публікували серію CYBINT-досліджень про "Авіакон Цитотранс" як тіньовий флот Путіна.

Варто зазначити, що російська авіакомпанія "Авіакон Цитотранс" з січня 2023 року перебуває в санкційному списку США проти ПВК "Вагнера" за здійснення вантажоперевезень на користь ПВК та підсанкційних підприємств російського ВПК. Кінцевими пунктами призначення бортів компанії були Венесуела та країни Африки.

В InformNapalm наголошували, що рейси ця компанія здійснює до "дружніх" Росії країн, і першочергове це стосується перевезення озброєння, військової техніки, а також небезпечних для транспортування предметів, таких як уранові руди чи обладнання для атомних станцій.

Штатними пілотами цієї компанії є колишні та чинні вихідці з різних російських силових структур, таких як МНС РФ, Військово-транспортна авіація армії Росії та інших.

Загалом, ця компанія є інструментом, за допомогою якого здійснюється перевезення різного роду товарів в інтересах військово-промислового комплексу Росії.

