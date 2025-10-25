Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на France24.
Що сказав Мадуро Трампу?
За даними видання, після того, як американський президент нещодавно заявив, що санкціонував таємні операції проти Венесуели на тлі військової кампанії, Ніколас Мадуро виступив проти війни.
Ні війні, ні війні. Тільки мир, тільки мир, мир назавжди, мир назавжди. Жодної божевільної війни, будь ласка,
– заявив він.
Що цьому передувало?
Нещодавно стало відомо, що Білий дім дозволив Центральному розвідувальному управлінню США проводити таємні операції на території Венесуели, якщо вони спрямовані проти режиму Ніколаса Мадуро.
Після цього Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати незабаром можуть перейти до наземних операцій у Венесуелі. За його словами, це буде наступним етапом після попередніх дій проти наркоторговців.
Вже 23 жовтня США перекинули 2 надзвукові бомбардувальники B-1 Lancer до узбережжя Венесуели, невдовзі після того, як інша група бомбардувальників здійснила аналогічний політ у межах навчань.
Реагуючи на такі дії Вашингтона, Ніколас Мадуро заявив, що має кілька тисяч російських переносних зенітно-ракетних комплексів "Ігла-С" на "ключових позиціях протиповітряної оборони".