Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на France24.

Що сказав Мадуро Трампу?

За даними видання, після того, як американський президент нещодавно заявив, що санкціонував таємні операції проти Венесуели на тлі військової кампанії, Ніколас Мадуро виступив проти війни.

Ні війні, ні війні. Тільки мир, тільки мир, мир назавжди, мир назавжди. Жодної божевільної війни, будь ласка,

– заявив він.

Що цьому передувало?