Что сказал Мадуро Трампу?
По данным издания, после того, как американский президент недавно заявил, что санкционировал тайные операции против Венесуэлы на фоне военной кампании, Николас Мадуро выступил против войны.
Нет войне, ни войне. Только мир, только мир, мир навсегда, мир навсегда. Никакой безумной войны, пожалуйста,
– заявил он.
Что этому предшествовало?
Недавно стало известно, что Белый дом разрешил Центральному разведывательному управлению США проводить тайные операции на территории Венесуэлы, если они направлены против режима Николаса Мадуро.
После этого Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты вскоре могут перейти к наземным операциям в Венесуэле. По его словам, это будет следующим этапом после предыдущих действий против наркоторговцев.
Уже 23 октября США перебросили 2 сверхзвуковых бомбардировщики B-1 Lancer к побережью Венесуэлы, вскоре после того, как другая группа бомбардировщиков совершила аналогичный полет в рамках учений.
Реагируя на такие действия Вашингтона, Николас Мадуро заявил, что имеет несколько тысяч российских переносных зенитно-ракетных комплексов "Игла-С" на "ключевых позициях противовоздушной обороны".