Напряжение в Карибском бассейне растет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на AP.

Что известно об обострении в Карибском бассейне?

Армия США сконцентрировала чрезвычайно большие силы в Карибском море и водах у побережья Венесуэлы.

В AP пишут, что это вызывает предположение, что Трамп может попытаться свергнуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого в Штатах обвиняют в наркотерроризме.

Кроме того, американские военные с начала сентября наносят смертельные удары по судам в водах у побережья Венесуэлы. Трамп утверждает, что они занимаются торговлей наркотиками.

Когда у него спросили, имел ли полет B-1 целью усилить военное давление на Венесуэлу, он сказал:

Это неправда, но мы недовольны Венесуэлой по многим причинам. Наркотики – одна из них.

К слову, бомбардировщик B-1 может нести больше бомб, чем любой другой самолет на вооружении США.

За день до этого Трамп заявил, что имеет "законные полномочия" наносить удары по вероятным судам, перевозящим наркотики, и предположил, что аналогичные удары можно нанести на суше.

Как отреагировал президент Венесуэлы?

Президент Венесуэлы на фоне напряжения с США и за день до последнего вылета американских бомбардировщиков заявил, что имеет несколько тысяч российских ПЗРК на "ключевых позициях противовоздушной обороны", пишет CNN.

Любая военная сила в мире знает о мощности "Игла-С", и Венесуэла имеет не менее 5000 таких систем,

– сказал Мадуро.

Справочно. Российские ракеты "Игла-С" – это системы малой высоты, подобные американским Stinger. Они могут сбивать небольшие воздушные цели, такие как крылатые ракеты и дроны, а также вертолеты и низколетящие самолеты.

Мадуро сказал, что ракеты, достаточно легкие, чтобы их мог нести один солдат, были развернуты "даже на последней горе, в последнем городе и городке".

Кроме того, венесуэльский президент реагирует передислокацией американских войск ближе к своим границам, мобилизацией "миллионов" членов ополчения. Ранее он утверждал, что его добровольческие формирования сейчас насчитывают более 8 миллионов резервистов, но эксперты сомневаются в этом количестве и качестве подготовки.

