Соответствующее заявление он сделал в субботу, 20 сентября. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его публикацию в соцсети Truth Social.
Как Трамп пригрозил Венесуэле?
Дональд Трамп заявил, что в случае невыполнения соответствующего требования Венесуэлой, страна заплатит бесчисленную цену". Деталей о том, о каких именно заключенных идет, но говорит, что среди них есть "люди из психиатрических больниц".
Мы хотим, чтобы Венесуэла немедленно приняла всех заключенных и людей из психиатрических учреждений,... которых венесуэльское "руководство" заставило отправить в Соединенные Штаты Америки. Тысячи людей получили тяжелые ранения и даже были убиты этими "монстрами". Прогоните их из из нашей страны прямо сейчас, иначе цена, которую вы заплатите будет неисчислимой,
– написал президент США.
Угрозы Дональда Трампа Венесуэле / Скриншот 24 канала
Что этому предшествовало?
В конце августа сообщили, что США могут попытаться свергнуть режим диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро под видом борьбы с наркоторговлей, и что Трамп уже направил американские военные корабли к берегам страны.
Уже 3 сентября Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты нанесли удар по судну, которое перевозило наркотики в южной части Карибского моря, в результате чего были убиты 11 террористов венесуэльского картеля.
Впоследствии CNN со ссылкой на источники сообщало, что президент США рассматривает варианты военных ударов по наркокартелям в Венесуэле как часть более широкой стратегии, направленной на ослабление президента Николаса Мадуро.