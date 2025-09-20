Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC и CNN.

Сколько будет стоить виза H-1B и какие последствия это будет иметь для США?

Так, теперь ежегодно за каждую рабочую визу H-1B компании должны будут платить по 100 тысяч долларов. Ранее сумма административных сборов составляла всего 1500 долларов.

Указ Трампа должен вступить в силу 21 сентября. Он будет касаться только новых запросов, но компании должны будут платить одинаковую сумму за каждого заявителя, заявил министр торговли США Говард Латник.

Компания должна решить... этот человек настолько ценен, чтобы за него платить государству 100 тысяч долларов в год, или ему следует возвращаться домой, а компания должна нанять американца,

– сказал чиновник.

Он добавил, что сейчас продолжаются дебаты относительно того, взимать ли сразу 300 тысяч долларов авансом, или по 100 тысяч ежегодно.

Справка! Рабочая виза H-1B действительна в течение трех лет и может быть продлена еще на три года. Экономисты утверждают, что программа позволяет американским компаниям поддерживать конкурентоспособность и развивать свой бизнес, создавая больше рабочих мест в США.

Чиновники убеждают, что эта инициатива будет стимулировать компании нанимать больше американских работников, одновременно оставляя оставляя пространство для найма высококвалифицированных иностранных специалистов в узких отраслях

Нам нужны замечательные работники, и это практически гарантирует, что именно это произойдет,

– подчеркнул Дональд Трамп.

В то же время работодатели опасаются, что указ Трампа будет иметь разрушительные последствия. Ведь преимущественно компании брали на работу иностранцев тогда, когда не могли занять вакантное место людьми на местах. Эксперты говорят, что решение затормозит конкурентоспособность Америки в технологическом секторе и всех отраслях промышленности.

Некоторые компании могут рассмотреть возможность создания операций за пределами США, хотя на практике это может быть сложно.

Какая политика у Трампа в отношении мигрантов?