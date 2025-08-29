Дональд Трамп уже направил американские военные корабли к берегам Венесуэлы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios.
Какие намерения у США относительно Венесуэлы?
По данным Axios, США отправили к берегам Венесуэлы 7 кораблей с 4,5 тысячами военных. Среди отправленного 3 эсминца, которые несут управляемые ракеты. Также в соответствующий регион перебросили по меньшей мере одну подводную лодку.
Издание пишет, что даже ближайшие советники Дональда Трампа не уверены в том, что они были переброшены в Венесуэлу для борьбы с наркоторговлей. По их мнению, это произошло в рамках операции по свержению власти в Каракасе.
В то же время пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт уже намекнула на двусмысленность такой миссии, отметив, что США считают Николаса Мадуро "беглым главарем" наркокартеля, а не законным президентом Венесуэлы.
Это на 105% о наркотерроризме, но если Мадуро окажется больше не у власти, никто не будет плакать,
– говорит источник издания в администрации Трампа.
К слову. Мадуро пришел к власти в марте 2013 года. Его обвиняют в проведении недемократических выборов в августе 2024 года. Победу Мадуро на соответствующих выборах не признает ряд западных стран, в частности США и Украина.
Другой собеседник не отрицает, что США могут провести операцию, подобную той, что состоялась в 1989 году, когда удалось захватить президента Панамы Мануэля Норьегу, которого также обвиняли в наркоторговле.
В свою очередь еще один советник американского президента, комментируя соответствующую информацию, отметил, что оставить Николаса Мадуро у власти в Венесуэле это "как назначить Джеффри Эпштейна заведовать детским садом".
Axios также добавляет, что среди группировки, которую направили к берегам Венесуэлы, есть 2,2 тысячи морских пехотинцев. Замечают, что это вряд ли является обычной практикой для операций, направленных на борьбу с наркокартелями.
Что известно о ситуации?
Президент Венесуэлы Николас Мадуро 19 августа заявил о решении мобилизовать 4,5 миллиона гражданских ополченцев по всей стране. Причиной этого, по словам политика, являются "угрозы США начать войну" против его страны.
Отметим, еще во время первого срока Трампа правительство США обвинило Николаса Мадуро и других высокопоставленных венесуэльских чиновников в ряде преступлений, в частности наркотерроризм, коррупцию и торговлю наркотиками.