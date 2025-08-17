Об этом в эфире 24 Канала отметил политтехнолог Тарас Загородний, напомнив, что как только Трамп пришел к власти, начался обвал российской экономики, потому что снизились цены на нефть. Затем президент США выбросил Россию из Ирана и Сирии, у нее нет теперь рычагов влияния на Ближнем Востоке.

Трамп не дает продохнуть России: что на это указывает?

Политтехнолог отметил, что лидер Соединенных Штатов откинул Россию с Кавказа, о чем свидетельствует недавнее соглашение между Арменией и Азербайджаном, которое было заключено при содействии Трампа в Вашингтоне. Загородний это считает эпохальным событием, потому что не только Россию оттуда убрали, но и Китай.

Это означает, что страны Средней Азии наконец смогут экспортировать энергоносители в Европу. А это конкуренция для России, которая всегда выкручивала руки Туркменистану и Казахстану, чтобы они экспортировали это через ее территорию,

– рассказал Загородний.

Кроме того, Трамп убрал Россию с рынка ЕС, дожав европейцев, чтобы те покупали на немалую сумму американские нефть и газ. К тому же американский лидер снял санкции с Венесуэлы, которая имеет самые большие запасы нефти.

Он и так давит на Россию, это его политика. На самом деле он россиянам не дает продохнуть. Сейчас он еще дожмет Индию. Вот это те санкции, которые уже идут. А вот непосредственные санкции на Россию должна наложить Европа, которая до сих пор покупает на 25 миллиардов энергоносители,

– подчеркнул Загородний.

Политтехнолог отметил, что с Трампа о введении санкций против России обязательно спросят американские медиа. А вот задача Украины сегодня продолжать уничтожать инфраструктуру страны-агрессора, в частности ее порты в Балтийском море, чтобы вопрос санкций решился сам по себе.

Напомним, что президент Украины Зеленский вместе с европейскими партнерами 18 августа встретится с американским лидером в Вашингтоне. Среди вопросов, которые планируется поднять в разговоре с Трампом – сохранение санкционного давления на Россию.