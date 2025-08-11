8 августа 2025 года в Белом доме при посредничестве президента США Дональда Трампа состоялось подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Это событие имеет не только потенциал завершить конфликт, который длился десятилетиями, но и существенно подорвать влияние России на Южном Кавказе.

24 Канал рассказывает о долгом мирном процессе и его возможных последствиях.

Читайте также Алиев, Пашинян и Трамп подписали историческое соглашение в Вашингтоне

О чем договорились Армения, Азербайджан и США?

Содержание соглашения, подписанного в Белом доме, довольно простое:

Армения признает территориальную целостность Азербайджана и отказывается от территориальных претензий, прежде всего – на Нагорный Карабах. Эта территория, собственно, и была причиной конфликта.

Зато Азербайджан отказывается от силы как средства решения вопросов и получает проход к своему анклаву – в Нахичевани, соединившись с ним логистическим коридором.

Справочно! Этот путь известен как Сюникская дорога (армянский вариант) или Зангезурский коридор (азербайджанская версия), а теперь станет просто TRIPP, то есть Trump Route for International Peace and Prosperity ("Путь Трампа ради международного мира и процветания" – 24 Канал).



США возьмут эту артерию в аренду на 99 лет и обеспечат логистику и таможенные процедуры для азербайджанских товаров на территории Армении.

Имя президента США при этом не только подтверждение звездной болезни и нарциссизма известного в мире мечтателя о Нобелевской премии мира, но и гарантия безопасности.

Кроме того, США снимают с Азербайджана статус агрессора и санкции, наложенные еще 23 года назад благодаря армянскому лобби. Таким образом, Баку окончательно выходит из политической изоляции и получает большого друга в лице президента Трампа.

Отметим, что данное соглашение пока не ратифицировано и не вступило в силу, имея вид рамочной декларации. Далее должно быть согласование на уровне парламентов, а в случае Армении – еще и референдума, ведь предусматривает изменения в Конституцию (референдум может пройти не раньше 2026 года), однако соглашение от 8 августа – это прямая дорожная карта к будущему миру. И очень важно, что США фактически взяли на себя роль его гаранта.

Почему для мира понадобились десятки лет переговоров?

Первая Карабахская война завершилась в 1994 году победой Армении, в последующие 25 лет Ереван вполне устраивало статус-кво.

Все это время за спиной Армении стояла Россия, игравшая роль высшей силы и верховного арбитра, который свысока "давал расклады" геополитическим карликам и иногда являл милость, продавая оружие обоим.

А еще Россия фактически узурпировала мирный процесс, контролируя работу так называемой Минской группы ОБСЕ. В нее также входили Франция и США, но Америка довольно быстро "слилась" из этого формата, а Франция ограничивалась в основном только заявлениями.

Ситуация начала меняться во второй половине 2010-х, когда Азербайджан достаточно окреп на продаже нефти и почувствовал в себе силы вернуть утраченное.

Параллельно в соседней Армении, которой руководили марионетки Путина из числа представителей так называемого Карабахского клана, росло недовольство политикой власти.

В 2018 в Армении разразилась революция, где к власти пришел бывший журналист Никол Пашинян. Он начал преследование предыдущих правителей страны, чем вызвал на себя гнев Путина. Тот в виде наказания фактически дал "добро" Азербайджану на "силовой вариант".

Баку, не без помощи еще одного своего союзника – Турции, шансом воспользовался и за две попытки (2020 и 2023) вернул себе все оккупированные Арменией территории. При этом военный блок ОДКБ, членом которого остается Армения, просто не увидел две войны подряд на Южном Кавказе – в Армении это справедливо расценили как предательство, а также потерю Россией авторитета в регионе.

Новый мирный процесс и противодействие России

В 2023 году горячая фаза конфликта на Южном Кавказе завершилась, но продолжалась на бумаге, ведь мирное соглашение так и не было подписано. Работы над ним две кавказские страны сначала вели под кураторством России, но довольно быстро стало очевидно, что Россия здесь ведет себя как спойлер и работает то ли по методичке Троцкого – "Ни войны, ни мира", то ли по римскому – "Разделяй и властвуй".

Вторжение россиян в Украину опасения Еревана и Баку подтвердило и недоверие к Москве усилило. В обоих государствах справедливо рассудили, что следующими могут быть и они.

Напомним, что формальным основанием для вторжения россиян стало провозглашение Украиной курса на евроинтеграцию и это ровно то же, что официально делает Армения. Но сейчас ситуация другая – Россия не имеет сил на открытие новых фронтов, а потому пытается действовать гибридно.



И если в Грузии эта тактика сработала, то власть Армении оказалась мудрее и начала действовать превентивно, нанеся удары по пророссийской оппозиции (на самом деле – "пятой колонне") еще до того, как та начала бы действовать активно и кричать "Путин, введи войска".

Катализатором конфликта Азербайджана с Россией стал сбитый россиянами гражданский азербайджанский самолет в конце 2024 года. Россия отказалась брать ответственность за катастрофу и попыталась действовать с позиции "старшего брата", но азербайджанский лидер Ильгам Алиев повиноваться отказался и потребовал официальных извинений от Путина. Тот извиняться отказался, считая это не обязательным для себя.

После этого Армения и Азербайджан все быстрее стали дистанцироваться от Москвы и ускорили мирный процесс, решившись наконец действовать без посредников. Прорывом стало согласование текста будущего мирного договора в марте 2025 года, визит Пашиняна в Турцию в июне и прямые переговоры Алиева и Пашиняна без посредников в Абу-Даби. Они приблизили заключение мирного соглашения, а также вызвали настоящую истерику в Кремле, Россия активизировала свои сети ботов, а также собственную "пятую колонну" в Армении, но в Ереване к такому сценарию готовились и эффектно "погасили" пророссийские силы в стране.

Россия теряет Кавказ: Как Путин готовил госпереворот в Армении

"Прилетело" от Москвы также и Азербайджану – россияне попытались надавить на Алиева из-за репрессий против азербайджанской диаспоры в России и убили двух человек, но это имело обратный эффект. Алиев не только не "понял сигнала", но наоборот – начал действовать более решительно, уже прямо обвиняя Россию в преступлениях. Россия же начала устами своих пропагандистов говорить о войне против Азербайджана.

Также Азербайджан и Армения активизировали свои отношения с Украиной и продемонстрировали солидарность с жертвой российской агрессии. Первым это начал делать Ереван, а с конца 2024 года активно "начал дружить" с Киевом и Баку.

Украина в этой ситуации показала себя мудро, закрепив сотрудничество на дипломатическом и гуманитарном уровнях, каждый раз подчеркивая негативную роль России. Та же ничего так и не поняла и продолжила действовать грубо и безответственно. Очередным проявлением этого стала российская атака на энергетический объект азербайджанской нефтяной компании SOCAR в Украине в августе 2025 года.

Важно Азербайджан рассматривает снятие эмбарго на оружие Украине

В Баку этот обстрел справедливо расценили как еще один "привет" от Москвы, но повиноваться снова не стали. Зато президенты Зеленский и Алиев договорились об увеличении гуманитарной помощи и возможной отмене эмбарго не поставки Украине оружия.

Надеемся, что дружба между нашими странами усилится и Баку в качестве жеста доброй воли наконец перестанет помогать России обходить санкции и прекратит участвовать в схемах с "теневым флотом".

Отметим, что это произошло уже после встречи в Белом Доме, где Алиев просто очаровал Трампа и стал его большим другом, особенно когда тот узнал, что можно оставаться у власти 22 года. Большим другом для всего Южного Кавказа стал и Трамп, получив логистический коридор имени себя и опорный пункт в регионе, где раньше США фактически не было.

Новые правила игры на Кавказе

Интересно, что Россия на этот раз промолчала, хотя явно была недовольна примирением Армении и Азербайджана, а значит – вытеснением себя из региона. Зато не смолчал Иран, там местные деятели пригрозили уничтожить "Маршрут Трампа", прямо заявив, что "пис дил" (на английском – peace deal) Трампа им не по душе.

Причина паники в Тегеране понятна – пока не было договоренностей об "армянском транзите" для Баку, большинство грузов в Нахичевань шло в обход Армении по территории Ирана (как и через Россию, но для нее это не так критично).



Сейчас же Тегеран фактически теряет от появления "Пути Трампа" миллиарды долларов, которые для обложенной санкциями со всех сторон страны еще больше усугубляет кризис и ускоряет неизбежную катастрофу. Фактически подписания декларации в Белом доме потенциально вредит Ирану больше, чем недавние бомбардировки.

Правда, не понятно как, ведь недавние события 12-дневной войны показали, что режим религиозных фанатиков деградировал и не способен решить даже внутренние проблемы, а попытка агрессии против соседей имеет все шансы превратиться в очередное избиение, ведь за спиной Азербайджана сейчас стоят США, Израиль и Турция (напомним, 2 из 3 государств – представители НАТО).

Кроме того, попытка атаки аятолл может убедить лидера Азербайджана, что его историческая миссия не ограничивается сугубо Карабахом, а освобождения ждут еще и миллионы азербайджанцев в Иране. Это, кстати, действительно так, азербайджанцы в Иране являются самым большим этническим меньшинством и многие из них с радостью поменяли нищенскую жизнь под властью религиозных фундаменталистов на зажиточное (по меркам региона) существование в успешной стране без больших (опять же – по меркам региона) перегибов и с большими шансами на светлое будущее.

Мирное соглашение с Азербайджаном для Армении те самые шансы также дает. Долгое время экономика Армении стагнировала именно из-за невозможности запустить полноценные отношения с Баку и его союзницей Анкарой (армяно-турецкая граница заблокирована с 90-х годов из-за солидарности Стамбула с Баку), из-за чего Ереван терял миллиарды и превратился в самую бедную страну Кавказа.

Из-за региональной изоляции зависимость армянского бизнеса и шире – всей экономики – от России превратилась в угрозу для государства (доказательством является "троянский конь" – российские военные на территории Армении). Разрешение многолетнего конфликта эти препятствия разрушает и дает шанс Армении. Напомним, что в этом заключается прямой интерес Украины, ведь Армения сейчас один из главных хабов для России по обходу санкционных барьеров, в частности, путем незаконного реэкспорта.

России мир на Кавказе нравиться не может, но сейчас Путин вынужден молчать и улыбаться. По крайней мере до встречи на Аляске. Он непременно попытается предъявить Трампу мир между Баку и Ереваном как свою сознательную уступку, в обмен на которую может попросить уступок относительно Украины.

В этой ситуации нам ничего не остается как надеяться на то, что такой вариант обидит Трампа, ведь под сомнение ставится его авторитет миротворца, а значит – желанной премии, пусть и за войну, которая уже завершилась и с участием стран, о существовании которых он, вполне вероятно, узнал лишь несколько дней назад.

Надеемся, президент США наконец поймет, что "русский король – голый" и не будет делать глупостей, ведь на кону несколько больше Нобелевской премии мира.