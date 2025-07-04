Россия планирует государственный переворот в Армении и привлекает к нему все имеющиеся гибридные ресурсы, надеясь, как минимум, повторить "грузинский сценарий".

25 июня власти Армении объявили о раскрытии масштабного мятежа и государственной измены. Были задержаны 14 человек, среди которых был и бывший архиепископ Армянской Апостольской Церкви (ААЦ) Баграт (Вазген Галстанян) – лидер движения "Священная борьба" и инициатор прошлогодних антиправительственных протестов, которые якобы имели локальные причины. Говорится о согласовании демаркационной линии между Арменией и Азербайджаном, в результате чего в Тавуской области, где церковную власть представлял Галстанян, несколько сел оказались в фактической изоляции.

Есть большая вероятность, что протесты были на самом деле организованы пророссийскими силами и, собственно, самой Россией. Что происходит в эти дни в Армении и почему за решеткой оказались влиятельные церковники и целый олигарх, а премьер позволяет себе публичную грубую брань – читайте в материале 24 Канала.

Также интересно "Баку за 3 дня": почему в России заговорили о "силовом сценарии" против Азербайджана

Что происходит в Армении и почему арестовали российского олигарха

27 июня армянские силовики-спецназовцы совершили визит в резиденцию католикоса всех армян Гарегина Второго (Ктрича Нерсисяна) в Эчмиадзине, а также задержали, а затем арестовали архиепископа Микаэля Аджапахяна.

За неделю до этого за решеткой оказался российский бизнесмен армянского происхождения Самвел Карапетян, его задержали вечером 17 июня. Этот господин не просто бизнесмен, а олигарх, владелец группы компаний "Ташир". Под контролем Карапетяна находится немало бизнесов в Армении – от пиццерий до строительных фирм и сети ТРЦ "Рио", но главной жемчужиной господина Самвела является ключевая инфраструктура компания этой страны "Электросети Армении", что ко всему еще и монополия. Формально она записана на кипрский оффшор, а в реальности – контролируется российским капиталом.



В сентябре 2024 года католикос Гарегин II наградил Самвела Карапетяна новым высшим орденом Армянской Апостольской церкви – "Сурб Эчмиадзин" / Фото Tashir

Российский Forbes оценивает активы Карапетяна в 3,2 миллиарда долларов и ставит его на 44-е место среди российских толстосумов. Поскольку в России по определению не бывает не касающихся тамошней власти миллиардеров – выводы понятны. Именно поэтому в данном случае должна действовать презумпция вины и олигарху нужно доказать, что он – не "рука Москвы", а не наоборот.

Формальной причиной задержания миллиардера Карапетяна и последующего выдвижения ему обвинений стали слова в поддержку критических к власти заявлений представителей ВАЦ во главе с патриархом местной церкви – католикосом всех армян Гарегином Вторым.

С ним у премьера Армении Никола Пашиняна, который согласно Конституции, является фактическим №1 в руководстве государства, есть многолетний конфликт, который в 2025 году перерос в вербальные оскорбления друг друга. И премьер, и католикос позволяли себе неприемлемые высказывания, в том числе и удары ниже пояса, которые публично может позволить себе разве что Илон Маск в адрес Трампа – да и то только после увольнения, и впоследствии будет извиняться. Сейчас премьер обвиняет католикоса в нарушении целибата и прямо требует его отставки. Патриарх не молчит и отвечает примерно в той же стилистике. То же самое делают и его подчиненные.



Пашинян и Гарегин Второй / Фото премьер-министра Армении

После задержания Карапетяна, который четко занял сторону Гарегина Второго, пообещав "защитить Церковь по-своему", премьер Пашинян посоветовал подумать над национализацией компании "Электросети Армении". Чем власть немедленно и занялась на внеочередной сессии парламента. Национальное собрание Армении 65 голосами против 30 в первом чтении уже приняло законопроект о национализации компании Карапетяна.

Кто готовил госпереворот в Армении, чтобы сбросить Пашиняна

Разоблаченный в Армении государственный переворот якобы готовило оппозиционное движение "Священная борьба", которое устраивало масштабные протестные митинги, которые возглавляли представители ВАЦ, в частности Галстанян. Сейчас же планировалось, что мирные протесты перерастут в свержение власти Пашиняна. Детали плана раскрыл сам Пашинян. За день до задержания Галстаняна и его соратников он опубликовал документы, которые перехватили спецслужбы у так называемой оппозиции.

Согласно плану, "День Х" якобы был назначен на 21 сентября 2025 года. Это национальный праздник – День независимости Армении. Для этого "оппозиция" должна была создать отряды из нескольких тысяч "титушек" и вооружить их дубинками, самодельными взрывными устройствами и другими необходимыми в таких делах предметами. Эти "титушки" якобы должны были планировать теракты, поджоги, взрывы, а также должны были создавать препятствия в тоннелях, инсценировать автокатастрофы, чтобы парализовать транспортное движение по всей стране.

Профинансировать все это должны были российские "опорники" – компании "Газпром Армения" и "Южно-Кавказская железная дорога", филиалы российских госкорпораций Газпром и РЖД. Таким образом власть в стране должна была быть парализована, а образовавшийся хаос, должен был стать катализатором для массовых протестов против неспособности Пашиняна навести порядок в стране.

против неспособности Пашиняна навести порядок в стране. Впоследствии помимо планов мятежа были обнародованы файлы прослушки Галстаняна, на которых он якобы призывал расстреливать слабонервных и тех, кто отказывается от "силового варианта" свержения власти. Также во время обысков "оппозиционеров" было изъято огнестрельное оружие и другие опасные предметы, правда, не в достаточном для государственного переворота количестве.

В открытом сговоре церковников и пророссийского олигарха Пашинян прямо обвинил Россию, назвав "Святейшего Баграта" и его сторонников марионетками северного соседа.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 30 июня призвал Россию в лице главы МИД Сергея Лаврова (кстати, этнического армянина, настоящая фамилия путинского дипломата – Калантарян) не лезть во внутренние дела его страны. Таким образом Мирзоян отреагировал на заявления Лаврова об обеспокоенности России от якобы "нападок на церковь".

Основания для таких заявлений у армянского дипломата действительно есть. Потому что параллельно с офлайновыми процессами активизировались многочисленные российские боты из сети под названием "Матрешка", которые начали активно "топить" Пашиняна. Новую атаку на армянскую власть, которая началась 12 июня, зафиксировало издание The Insider. Боты начали раскручивать видео с критикой Пашиняна в X и TikTok (узнаете "румынскую схему", где победителем президентских выборов тиктокеры сделали маргинального и малоизвестного персонажа с фашистскими уклонами).

Темой наездов ботов стали якобы замалчивание Пашиняном геноцида армян (на фоне поездки премьера в Турцию), коррупция в стране и другие проблемы. Изюминкой атаки стали обвинения Пашиняна в наркомании, якобы премьер-министр Армении принимает "сильные транквилизаторы". Те же схемы, кстати, российские боты и их агенты влияния применяли в свое время к другим врагам России – президента Грузии Саакашвили и президента Украины Зеленского.

Интересно, что большая часть роликов маскируется под видео ведущих международных СМИ – Euronews, France 24 и т.д. Примерно по похожему принципу действует в Европе российская сеть "Доппельгангер" ("Двойник"), с целью дискредитировать Украину.

К теме Кремль активизировал спецоперацию "Двойник" в разгар выборов в Польше

Все это вместе четко указывает на спланированный характер действий и не оставляет оснований для сомнений, что Россия действительно готовит свержение правительства Пашиняна, а не опьяневший от жажды управления и потерявший берега премьер страны банально борется за сохранение личной власти в режиме, которому позавидовал бы даже признанный в таких делах специалист Биньямин Нетаньяху.

Для чего России мятеж в Армении

Даже после обретения Арменией независимости и распада СССР страна оставалась под большим влиянием Москвы и была не только сателлитом, а форпостом России на Южном Кавказе.

Россия фактически поддержала Армению в войне против Азербайджана за Нагорный Карабах, обеспечив Еревану победу.

Также Москва разместила в стране свою армию, а российский бизнес стал доминантной силой в стране.

У власти в Армении длительное время находился полностью лояльный к России (вплоть до стадии марионеточности) режим представителей так называемого Карабахского клана – политиков и бизнесменов, которые были выходцами из Нагорного Карабаха.

Наиболее известные представители этой неформальной группировки – второй и третий президенты Армении Роберт Кочарян и Серж Саргсян. Эта группировка правила страной с 1997 по 2018 годы, пока не была снесена революцией во главе с оппозиционным журналистом и лидером альянса либеральных сил "Елк" Николом Пашиняном.



Путин и Саргсян / Фото с сайта премьер-министра Армении

После победы революции в Армении попытались дать надлежащую юридическую оценку деятельности "Карабахского клана", что вызвало неприятие президента России Путина. По легенде, тот звонил Пашиняну с требованием не трогать Кочаряна и компанию, на что якобы получил формальный отказ в виде апелляции к независимости судебной ветви Армении.

Это особенно разозлило Путина (потому что он сам так любит говорить), поэтому диктатор решил наказать Пашиняна, лишив Армению российского зонтика безопасности и подтолкнув к активным действиям умеренного тогда президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В результате двух непродолжительных войн Азербайджан выбил Армению из Нагорного Карабаха, а сотни тысяч армянских беженцев из анклава подорвали и без того шаткую экономическую ситуацию в стране. Это не позволило Пашиняну решиться на решительные экономические реформы, которые он обещал в 2018 году, а также заставило Армению все активнее искать новый вектор развития.



Им стал курс государства на евроинтеграцию и уменьшение российского присутствия в бизнесе, безопасности и политике, а в более широком смысле – дистанцирование от Москвы и ее квазиобразований вроде СНГ и ОДКБ.

Задача эта была непростой, учитывая тотальную зависимость Армении от России, ее энергоресурсов и доброй воли. Москва несколько раз неформально предлагала Пашиняну свое прощение за ненавистную "цветную революцию" и возвращение Армении под "высокую руку". Впрочем, Никол Пашинян хорошо понимал цену московским обещаниям, а потому упорно продолжал курс на Запад. И если во внешней политике ему многое удалось, то экономические неурядицы внутри страны активно тянут Армению назад – в российское болото, а также обваливают рейтинги власти.

В этой ситуации Россия начала расшатывать режим и организовывать массовые протесты, собирая свои "антимайданы" и даже экзотические протестные движения, на которые были мобилизованы топы до сих пор влиятельной и очень авторитетной армянской церкви. Ставку россияне явно сделали на так называемый "грузинский сценарий". Там пророссийская пятая колонна под названием партия "Грузинская мечта" во главе с зависимым от России олигархом Бидзиной Иванишвили пришла к власти в результате демократических выборов и устранила прозападного президента Саакашвили и впоследствии нивелировала большинство его реформ и вернула Грузию в состояние российской марионетки.

Подробнее читайте здесь Кто такой Бидзина Иванишвили

Следующие парламентские выборы в Армении состоятся 7 июня 2026 года и на них очень большие шансы на победу у пророссийских сил и поражение проевропейских. Но есть проблема – кто будет лицом реванша?



Армению ждут тяжелые парламентские выборы через год / Фото с сайта премьер-министра Армении

Почему Россия бросает в бой Церковь, а не светскую пятую колонну в Армении

Армянская Апостольская Церковь действительно прочно связана с РПЦ и Россией экономическими и экуменическими связями. Пусть армяне не обижаются, но это такой себе локальный клон УПЦ МП со всеми вытекающими последствиями. При этом и сама по себе Апостольская церковь – некое государство в государстве с очень широкими полномочиями, репутацией и значительными ресурсами.

Несмотря на архаичность этого института он оставляет большое влияние среди армян, которые всегда очень гордятся, что именно армянское государство первым в мире приняло христианство как государственную религию. Католикосы и в 21 веке черпают свою легитимность от Римской империи, никогда не забывая об этом напоминать светской власти.

Учитывая это официальный "отпуск" архиепископа Баграта в светскую жизнь ради председательства в протестном антиправительственном движении, как и его фактическая поддержка Гарегином Вторым не должны уже удивлять. Особенно при условии того, что светская "оппозиция" во главе с Робертом Кочаряном и его правой рукой Сержем Саргсяном, их карманной "Республиканской партией" и всем "Карабахским кланом" себя полностью дискредитировала.

Как могла бы выглядеть вербовка в новую "оппозицию": видео

Поэтому в ситуации, когда отношение общества к "республиканцам" примерно такое, как сейчас в Украине к "Партии регионов" или, прости господи, коммунистов, вполне логично побыть немного в тени и дать возможность таскать каштаны из огня не скомпрометированным до уровня Кочаряна и до сих пор уважаемым церковникам. Тем более, что некоторые из них ранее были в неформальной группе поддержки Пашиняна. Также под все это есть и армянский аналог Бидзины Иванишвили – господин Карапетян в звании главного пиццайоло и энергетика страны.

Все это вместе дает Москве нужные ингредиенты для собственного коктейля, целью которого является установление лояльного к себе режима. В этой ситуации у Пашиняна фактически не оставалось других вариантов, кроме атаки на Церковь и топового олигарха. Насколько этот риск был оправдан – узнаем в июне 2026 года. Также вскоре имеем далеко не нулевой шанс увидеть, как Армении на помощь против общего врага приходит Азербайджан. Такого на Южном Кавказе еще не было.