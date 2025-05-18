Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки.

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Как россияне пытаются повлиять на европейцев

В ГУР объяснили, что спецоперация под названием Doppelganger, то есть "Двойник" – это главный инструмент Кремля. Речь идет об одной из самых масштабных и самых длительных информационных кампаний России, направленной на страны ЕС и НАТО.

В рамках этой операции российские спецслужбы создают сайты и страницы в социальных сетях, которые по наполнению и внешнему виду имитируют реальные западные СМИ. На таких ресурсах Кремль распространяет дезинформацию под видом настоящих новостей.

Для влияния на польских избирателей с марта этого года российские спецслужбы распространяли ложные и манипулятивные сообщения, в частности в социальной сети Х, с активным привлечением ботоферм и искусственных аккаунтов, имитирующих реальных избирателей,

– сообщили в ГУР.

Основными нарративами, которые продвигает Кремль, является критика поддержки Украины со стороны Польши, призывы к выходу страны из ЕС и дискредитация правительства Дональда Туска.

В то же время пророссийские медиа пытаются сформировать негативное отношение к Украине и подают ее как главный источник "хаоса" в польской политике.

В ГУР подчеркнули, что такие действия государства-агрессора являются частью более широкой стратегии гибридного давления Москвы на страны ЕС и НАТО, направленной на ослабление их внутреннего единства.

Напомним, в 2025 году на пост президента Польши баллотируются 13 кандидатов, что является рекордным количеством в истории страны. Согласно последнему опросу IBRiS для Polsat News по состоянию на 16 мая, лидером президентской гонки является Рафал Тшасковский от "Гражданской платформы" с поддержкой 31,1% избирателей.