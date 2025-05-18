Уже 18 мая в Польше состоится первый тур президентских выборов. Всего в выборах президента Польши принимают участие 13 кандидатов. Сейчас социология показывает, что второй тур на польских выборах президента фактически является неизбежным, ведь никто из кандидатов не сможет взять более 50% 18 мая.

Как и в каком настроении ближайший сосед Украины подходит к выборам, кто является фаворитами гонки и чего ждать дальше – читайте в материале 24 Канала.

Читайте также Как ключевые кандидаты в президенты Польши относятся к Украине

Выборы в Польше: кто лидирует и последние опросы

Данные опросов выводят во второй тур, который может состояться 1 июня 2025 года, представителя партии власти в лице "Гражданской коалиции", проевропейского и проукраинского политика Рафала Тшасковского.

А его соперником считает формально независимого главу Института Национальной памяти и патентованного борца с "бандеризмом" Кароля Навроцкого, аффилированного с главной оппозиционной силой – правоцентристской популистской партией "Право и справедливость" (ПиС).

Сейчас имеем следующую диспозицию (опрос IBRiS, проведенный для Польского радио 24):

Рафал Тшасковский – 31,5%;

Кароль Навроцкий – 23,6%;

Славомир Менцен – 12,6%;

Шимон Головня – 8,6%;

Магдалена Беят – 6,3%;

Адриан Зандберг – 5,4%;

Гжегож Браун – 2,6%;

Кшиштоф Становский – 1,6%;

Марек Якубяк – 1,1%;

Йоанна Сенишин – 0,9%;

Мацей Мацяк – 0,4%;

Артур Бартошевич – 0,3%;

Марек Вох – 0,0%;

Не знаю/трудно ответить – 5,1%.

При этом по сравнению с предыдущим опросом, проведенным в конце апреля 2025 года, Тшасковский потерял 1,7%. Это некритично, но еще осенью прошлого года мэр Варшавы имел твердые 40%.

К теме Кто такой Рафал Тшасковский и какие шансы имеет выиграть выборы в Польше

Интересно! Навроцкий в рейтингах просел еще драматичнее – на целых 2%. Не спасло кандидата от ПиС даже показательное ручканье 1 мая с Трампом, которого фактически был лишен президент Дуда. Его, напомним, Трамп заставил несколько часов ждать аудиенцию, которая затем завершилась практически мгновенно.



Директора же Института Нацпамяти и практикующего боксера Трамп принял как рок-звезду и всячески тому подыгрывал, хотя, очевидно, узнал о существовании этого господина примерно тогда же.



Кароль Навроцкий (слева) и Рафал Тшасковский / Фото Mateusz Włodarczyk / коллаж FORUM

Также не добавили баллов господину Каролю поездка в Москву в 2018 году на "мутную" научную конференцию и скандал с "отжатой" у 80-летнего пенсионера квартирой, которого кандидат упек за нарушение договора о попечительстве в дом социального обеспечения.

Лучшую положительную динамику имеет спикер Сейма Шимон Головня (2,5%), однако второй тур ему явно "не светит". Хотя это был бы очень интересный вариант.

По данным все того же опроса IBRiS, Тшасковский может рассчитывать в гипотетическом втором туре 55,6%.

А вот Навроцкий – только 36,6% голосов. Таким образом, реванша "ПиС", очевидно, не произойдет.

К теме Кто такой Кароль Навроцкий и что говорил об Украине

Если же произойдет аномалия и вместо Навроцкого во второй тур попадет ультраправый фанат Путина Славомир Менцен, ожидается, что представитель "Конфедерации", в случае появления во втором туре, наберет лишь 31,7%. Тогда как у Тшасковского будут те же комфортные 55%.



Пророссийский популист Славомир Менцен / Фото Andrzej Jackowski / PAP

Почему выборы президента Польши так важны

Несмотря на то, что в Польше реальную власть имеет премьер-министр, которого выбирают по итогам парламентских выборов, позиция президента страны также важна.

Действующий президент страны Анджей Дуда, хоть и не является членом "ПиС", считается благосклонным к этой политсиле и в свое время победил на первых выборах президента именно как кандидат, которого благословил духовный лидер "Права и справедливости" Ярослав Качиньский.

После победы проевропейских сил на парламентских выборах осенью 2023 года и устранения "ПиС" от власти именно Дуда остался для коалиции во главе с Дональдом Туском самым большим препятствием с собственным видением кадровых вопросов относительно послов, правом помилования, а также правом вето законодательных инициатив довольно шаткой коалиции. Сейчас же демократы имеют реальный шанс получить "своего" президента.



Дуда и Качиньский / фото Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl

Но кроме политических раскладов пост президента Польши является неким моральным указателем и "отцом нации". Анджей Дуда с этой ролью успешно справлялся и показал себя сильным политиком, приложив немало усилий к тому, чтобы избежать раскола внутри государства и держать баланс.

Успешным был Дуда и на международной арене как дипломат. Президенту Польши удалось построить хорошую коммуникацию с президентом Зеленским и стать большим другом и даже "адвокатом" Украины. Эту репутацию не смогли испортить даже многочисленные проблемы в отношениях двух государств, которые раз за разом начали возникать с конца 2022 года. Дуде в основном удалось быть "выше" споров и взаимных обвинений, держать баланс и быть "добрым ко всем".

Чего-то такого украинцам хотелось бы видеть и от его наследника. Украина по понятным причинам не участвует в кампании и демонстрирует равноудаленность. Ну, почти. В январе 2025 года президент Зеленский встретился с Рафалом Тшасковским, но тогда всячески подчеркивалось, что это была встреча не с кандидатом в президенты, а исключительно с мэром Варшавы.



Зеленский и Тшасковский / Фото ОП

Читайте также Кто такой Славомир Менцен и выиграет ли выборы в Польше

В дальнейшем Украина не вмешивалась, хотя "украинский вопрос" постоянно появлялся на повестке дня и в заявлениях кандидатов в президенты, а Славомир Менцен даже решился на антиукраинскую провокацию во Львове, которая, к слову, ему никак особо не помогла. Как и не помогла новая попытка блокады украинской границы – стояние "конфедератов" на пункте пропуска "Ягодын – Дорохуск", который Менцен рассматривал как финального босса своей избирательной кампании, уже через несколько часов прекратил польский суд.

Не сумел раскрутить "антиукраинизм" и Кароль Навроцкий: его главный козырь в виде "бана Шредингера" на эксгумацию жертв украинско-польского противостояния на западе Украины в годы Второй мировой войны был нивелирован взаимопониманием между Киевом и Варшавой и успешным проведением совместных раскопок на Тернопольщине.

Учитывая это, спокойная риторика Тшасковского, направленная не на поиски виновных в прошлом, а на планы на будущее, нашла логичный отклик у избирателей.

Подводные течения польских выборов

Но очаровываться потенциальным новым президентом украинцам не стоит. Прежде всего из-за того, что он не наш политик, а польский. Это означает, что он всегда будет отстаивать интересы Польши и отталкиваться именно от них. А также будет реагировать на общественное мнение в Польше и подстраиваться под эти тренды. А они для нас не очень утешительны.

Так, по данным опроса социологической лаборатории ARC Rynek i Opinia, проведенного по заказу Центра Юлиуша Мерошевского (выдающегося польского публициста и сторонника примирения между поляками и украинцами – 24 Канал), в течение последнего года количество граждан Польши, которые негативно относятся к украинцам, выросло с 27% до 30%, а доля тех, кто относится хорошо, наоборот, уменьшилась – с 25% до 23%.



Подробнее с отчетом и методологией можно ознакомиться по ссылке.

Поэтому зимние инициативы по ограничению социальных выплат для украинцев и свежие заявления о "буферной зоне" от Тшасковского – это именно об этом, а именно – следование трендам.

Напомним, во время последних дебатов, организованных TVP, TVN и Polsat 12 мая, "проукраинский кандидат" заявил, что за время своей работы в ЕС он последовательно заявлял, что "Россия является угрозой, а Украина должна быть буферной зоной". В то же время главный оппонент мэра Варшавы Навроцкий тогда же вообще сказал, что "не стоит спешить с оптимизмом относительно вступления Украины в ЕС или НАТО".



Дебаты Тшасковского и Навроцкого / Фото PAP / Marcin Obara

Также напомним, что даже намек на возможность отправки польских военных в Украину, у любого из топовых кандидатов мгновенно вызвало панику и шок, что они неоднократно демонстрировали за месяцы кампании. То же, кстати, делает и действующее правительство. Поэтому польский премьер на исторической встрече в Киеве 10 мая сидит в стороне и держит осторожную дистанцию, а в министерстве обороны не реагируют даже на намеки из США. И это несмотря на то, что по признанию российской пропаганды, "сапог польского наемника" уже давно топчет украинскую, а иногда и российскую землю.

На самом деле в этих заявлениях кандидатов в президенты Польши враждебного для Украины мало – это обычные заявления политиков, которые хотят, чтобы их выбрали. О своих словах они забудут, если будет такая потребность. А она будет, когда начнется восстановление Украины. Или когда придет осознание и понимание того, что без реального боевого опыта и адаптации к современной войне миллиардные инвестиции в оборону стоят немного. Или когда украинские беженцы, которые уже стали важным экономическим фактором, получат польские паспорта и станут в дополнение политической силой, с которой невозможно будет не считаться.

Собственно, такое понимание уже есть. Об этом осторожно напоминал на тех же дебатах 12 мая спикер Сейма Шимон Головня. Поэтому при вступлении Украины в ЕС поляки руки нам обязательно повыкручивают, но в ногу себе стрелять не станут.

Потому что большая дружба лучше мелких обид, и кем бы ни был новый президент Польши, в итоге он так же будет улыбаться и обнимать своего (или свою) коллегу из Украины. Но так же продолжит думать о Польше.