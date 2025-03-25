В Польше продолжается активная президентская предвыборная кампания, ведь собственно выборы состоятся уже совсем скоро – в мае – июне (в случае двух туров). Во время кампании "украинский вопрос" всегда всплывает в риторике кандидатов. Говорится не только о поддержке Польшей Украины в войне против России, но и о сложных моментах двусторонних отношений.

24 Канал продолжает знакомить читателей со всеми участниками президентской избирательной гонки в Польше. На очереди – безусловный фаворит, действующий мэр Варшавы, кандидат от правящей Гражданской коалиции и большой друг Украины – Рафал Тшасковский. Сейчас именно он является лидером президентской гонки, согласно большинству соцопросов.

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Кто такой Рафал Тшасковский: биография

Рафал Казимеж Тшасковский родился 17 января 1972 года в Варшаве в довольно богемной семье. Его отец Анджей был известным джазовым пианистом и композитором, возглавлял оркестр Польского радио, был автором и соавтором музыки ко многим фильмам.

В частности, работал с такими выдающимися режиссерами, как Ежи Кавалерович, Анджей Вайда и т.д. Благодаря этому маленький Рафал даже дебютировал в кино – в 1980-м он сыграл эпизодическую роль в детском телесериале "Наш двор".

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Во время учебы в школе Рафал увлекся изучением иностранных языков и довольно быстро овладел английским. Также он хорошо знает русский, что неудивительно, ведь тогда Польша была под советской оккупацией и этот язык должны были учить все. А вот знание французского, испанского и итальянского уже выходило за пределы стандартного тогдашнего образования и давало право называть молодого варшавского школьника полиглотом.

Здесь стоит вспомнить и о генах, ведь прадед Рафала – Бронислав Тшасковский, выдающийся польский лингвист, который, кстати, получал образование в Тернополе и Львове. А впоследствии преподавал в том же самом Львове и Дрогобыче.



Рафал Тшасковский в детстве / фото Filmoteka Narodowa

Также Рафал Тшасковский симпатизировал демократическому движению "Солидарность" и во время исторических выборов 1989 года, которые заложили основы восстановления польской государственности, 17-летний юноша был волонтером в варшавском офисе Общественного комитета – коалиционного объединения польских демократов во главе с Лехом Валенсой. Также Тшасковский выступал как переводчик для иностранцев. Благодаря этим связям Рафал оказался в США, где получил специальную стипендию на обучение.

По возвращении на родину Рафал Тшасковский поступил в Варшавский университет на специальность международные отношения. При этом молодой полиглот параллельно учился на филологическом факультете. После получения диплома он продолжил обучение и стажировался в Оксфорде, а несколько позже – в Институте исследований безопасности Европейского Союза в Париже.

На этом Рафал Тшасковский не остановился и в 2004 году защитил диссертацию на факультете журналистики и политологии Варшавского университета. Тема работы – "Динамика институциональной реформы в Европейском Союзе", в который Польша, напомним, вступила 1 мая 2004 года.

Еще во время учебы в Варшавском университете в 1995 году Рафал Тшасковский начинает работать как переводчик-синхронист. Также он некоторое время работал преподавателем английского языка в лицее. А с 1998-го – в Национальной школе государственного управления, в начале 2000-х был советником секретаря парламентского Комитета по вопросам европейской интеграции Яцека Сариуша-Вольского. А также экспертом по международным отношениям и европейской интеграции влиятельного прозападного Think tank аналитического центра "Натолин".

Политическая карьера Рафала Тшасковского и победа на выборах мэра Варшавы

Логическим продолжением карьеры Тшасковского стала более широкая роль в деятельности проевропейской демократической партии "Гражданская платформа", возглавляемой Дональдом Туском (ныне – премьер-министр Польши).

В 2004 – 2009 годах Рафал Тшасковский был советником делегации "Гражданской платформы" в Европейском парламенте во время польского дебюта в ЕС, а в 2009 году победил на выборах в Европарламент и сам стал евродепутатом, победив по партийным спискам в избирательном округе в родной Варшаве.



Дональд Туск и Рафал Тшасковский / Фото Robert Robaszewski / Agencja Wyborcza.pl

Интересно, что электоральная победа совпала с рождением сына политика Станислава, он родился ровно в ночь выборов в Европарламент.

В Страсбурге депутат Тшасковский присоединился к фракции Народной партии (правоцентристская демократическая политическая сила – 24 Канал) и стал вице-председателем Комитета по конституционным вопросам. Также он работал в Комитете по вопросам внутреннего рынка и защиты прав потребителей ЕС, но и не забывал о Польше. В частности, в 2010-м году он возглавлял штаб демократической кандидатки Анны Гронкевич-Вальц на выборах мэра Варшавы.

Осенью 2013 года политика "отзывают" из Европарламента – Рафал Тшасковский складывает мандат и возвращается в Польшу, где в ноябре занимает пост министра администрации и диджитализации в правительстве Дональда Туска. Однако проработать на этой должности долго не получилось.

30 августа 2014 года политического патрона Тшасковского Туска избрали председателем Европейского Совета и он должен был сложить полномочия на родине. Новым премьером стала соратница Туска и спикер Сейма Ева Копач. В ее правительстве молодой евроинтегратор пошел на повышение – Тшасковский был назначен государственным секретарем в Министерстве иностранных дел. Также он исполнял обязанности Уполномоченного премьера по делам Европейского Совета.

Фактически в новом правительстве Тшасковский стал куратором европейского направления польской дипломатии и оставался им целый год – до осени 2015 года, когда проевропейская "Гражданская платформа" не проиграла выборы консерваторам из "Права и справедливости" и перешла в оппозицию. Тшасковский избрался в Сейм, где был избран министром иностранных дел в "теневом кабинете", также в 2017 году при поддержке Туска Рафала Тшасковского избрали на вице-президента Европейской народной партии.

Несмотря на успехи на уровне ЕС, в самой Польше дела шли не слишком хорошо. Правящая "Право и справедливость" (ПиС) принялась делать в Польше консервативную революцию, которая в ее понимании заключалась в сворачивании евроинтеграции, наступлении на демократию и узурпации власти в своих руках.



Демократические силы, ослабленные переездом своего лидера Туска в Брюссель, не могли эффективно противодействовать реваншу правых популистов, следствием чего стало уже упомянутое фиаско на парламентских выборах 2015 года и его повторение в 2019-м.

Учитывая это, оппозиция решила сделать ставку на местное самоуправление, как единицу сопротивления и хаб для консолидации демократических сил. Таким образом, выборы мэра Варшавы 2018 года приобрели большое значение и благодаря СМИ стали ключевым эпизодом битвы за демократию в Польше.

"Гражданская платформа" доверила право олицетворять их Рафалу Тшасковскому. Тот не подвел и уверенно победил уже в первом туре, набрав 56,67% голосов. Эта победа очень разозлила ПиС, в последующие годы мэр Варшавы неоднократно оказывался в эпицентре критики и многочисленных информационных атак. Его клеймили за поддержку ЛГБТ-сообщества, "зеленые инициативы" и многое другое. Впрочем, это никак не влияло на популярность среди жителей Варшавы, ведь мэр проявил себя хорошим хозяйственником.

Политик национального масштаба

В феврале 2020 года Тшасковского избрали вице-президентом партии "Гражданская платформа". Также он после снятия с выборов Малгожаты Кидавы-Блонской (провалила кампанию и шла в рейтингах едва ли не пятой) неожиданно для себя стал кандидатом в президенты в оппозиции.

Лозунгом кампании Тшаськовского, которую пришлось фактически строить с нуля, стали простые и понятные слова "Сильный президент, общая Польша". Призывы к единению нации и создание новой "Солидарности" позволили пройти во второй тур, где Тшасковский уступил Анджею Дуде – 48,97% против 51,03%.

Финальный разрыв составил 422 385 голосов, засвидетельствовав глубокий раскол польского общества. Стоит отметить, что президентская кампания была очень непростой. Она пришлась на пандемию коронавируса и имела соответствующие ограничения, но главной проблемой стало то, что она вышла удивительно грязной, а Тшасковский был главной мишенью для черного пиара и информационных атак.

ПиС натравила на кандидата от оппозиции провластные СМИ, которые активно искали компромат на мэра Варшавы и не гнушались выдумками о личной жизни.

Рафал Тшасковский прошел эти испытания с честью и показал себя волевым политиком, не запятнанным коррупцией. В отличие от других представителей "золотой молодежи" проевропейских политиков Польши, которые начинали вместе с Тшасковским и имели блестящие перспективы, но выбрали путь условного Славомира Новака, хорошо известного украинцам по работе в "Укравтодоре".

Проигрыш фавориту гонки и действительно мощному Дуде получился болезненным, но также он показал потенциал Тшасковского, как сильного единого кандидата от всех демократических сил. Большинство из них долгое время были в состоянии перманентного конфликта друг с другом, но на финише кампании фактически объединились и объявили о своей поддержке Тшасковского.



Рафал Тшасковский и Анджей Дуда / Фото Agencja Wyborcza.pl

Рафал расценил это как большой кредит доверия и продолжил борьбу против консерваторов как общенациональный политик. Тшасковский стал инициатором создания демократических гражданских движений, пытаясь выйти за пределы "Гражданской платформы" Также он в 2021 году возглавил политический совет ассоциации органов местного самоуправления "Да! За Польшу".

После возвращения в 2022 году в польскую политику Дональда Туска Тшасковский снова стал одним из его ближайших соратников. Также он был соорганизатором многочисленных общественных акций в защиту демократии в Польше. В частности, "Маршей миллиона сердец", которые стали основной стратегией оппозиции в борьбе против ПиС и главным инструментом избирательной кампании в парламент.



Тшасковский и Туск во время "Марша миллиона сердец" в Варшаве / Фото Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl

Осенью 2023 года демократам в драматической борьбе удалось победить ПиС и отстранить от власти, сформировав новую коалицию. Туск таким образом вернулся в премьерское кресло, Тшасковский остался мэром Варшавы (снова победил на выборах-2024, получив 57,4% голосов), но показал, что снова готов побороться за кресло президента на выборах, которые пройдут в мае 2025 года.

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В ноябре 2024 года Тшасковский уверенно победил на партийных праймериз, показав результат 74,75%. Его главным соперником был действующий министр иностранных дел Радослав Сикорский, который очень хотел эту номинацию и даже прибегнул к скандальным шагам в виде фактически антиукраинских заявлений в рамках неформальной промокампании, однако потерпел фиаско.

Тшасковский сейчас является фаворитом избирательной гонки, он проводит спокойную и взвешенную кампанию.



Социология уверенно отправляет его во второй тур, где возможными оппонентами господина Рафала станут либо президент Института национальной памяти и боксер Кароль Навроцкий (фактически – ПиС) или "конфедерат" и пивной магнат Славомир Менцен.

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Как Тшасковский относится к Украине и что говорил о войне

Оба топ-соперники Тшасковского – Навроцкий и Менцен, так или иначе строят свою кампанию на претензиях к Украине. В свою очередь Тшасковский – не только проевропейский, но и проукраинский кандидат. Это он доказал не только словами, но и конкретными поступками.

Как мэр Варшавы и председатель политсовета польской ассоциации органов местного самоуправления Рафал Тшасковский неоднократно посещал Украину после начала полномасштабного вторжения и много помогал пострадавшим в результате агрессии украинским городам.

По инициативе Тшасковского Киев получил в подарок старые поезда варшавского метро. Также мэр столицы Польши присоединился к помощи с генераторами и сбору гуманитарной помощи для украинских городов. Значительную поддержку от мэрии Варшавы получил Херсон, который сильно пострадал после подрыва россиянами плотины в Новой Каховке.

Мы приехали сегодня утром и были в ужасе. Виталий (Кличко, мэр Киева – 24 Канал) показывал нам, что происходит в городе. Разрушенные здания, места, где россияне пытались уничтожить критическую инфраструктуру этого города. Места, где гибли люди и велась стрельба вслепую, ракеты попадали в гражданское население. Это геноцид, об этом надо говорить открыто,

– Рафал Тшасковский в эфире польского телеканала TVN 24 11 января 2023 года рассказал об увиденном в столице Украины.

Усилия Рафала Тшасковского высоко оценил и президент Украины Владимир Зеленский, который во время своего визита в Польшу в январе 2025 года нашел время на встречу с мэром Варшавы, чтобы поблагодарить за помощь и вручить почетную награду "Город-спаситель" для Варшавы.

Ценим всю помощь, которую предоставила Варшава нашим людям в тяжелое время. Спасибо за солидарность с украинским народом, за весомую поддержку нашей защиты,

– президент Зеленский во время встречи с Рафалом Тшасковским благодарит за поддержку, 15 января 2025 года.

Также Рафал Тшасковский является кавалером французского Ордена почетного легиона (2017).

Во время избирательной кампании-2025 Рафал Тшасковский также много говорил об Украине, но в отличие от конкурентов – не о проблемах прошлого, а о перспективах будущего. В частности, кандидат в президенты призвал ускорить евроинтеграцию Украины, объясняя это интересами безопасности Польши.

Нет сомнений, что членство Украины в НАТО и Европейском Союзе отвечает интересам Польши, укрепляя нашу безопасность,

– Тшасковский отчитывается о встрече с Владимиром Зеленским, 15 января 2025 года.

Для нас важно, чтобы российские танки не стояли в пяти километрах от Грубешова, если, не дай Бог, произойдет что-то плохое. Безопасность Польши имеет первостепенное значение, и с этим не следует заигрывать, шутки действительно закончились. Тот, кто ставит это под сомнение в политических дебатах, тот вредит интересам Республики Польша,

– Тшасковский о необходимости вступления Украины в ЕС и НАТО, 18 января 2025 года.

Несмотря на такие одобрительные заявления о вступлении Украины в европейские структуры, Тшасковский действует осторожно и не нарушает общего консенсуса польских элит, который заключается в боязни войны. Поэтому он категорически отрицает потенциальное участие польского войска с его почти 5% расходов на оборону в любых форматах привлечения в Украине:

Польша не отправит войско в Украину, потому что мы ответственны за восточную границу совместно с Финляндией за границу ЕС и НАТО. Это наша ответственность. Мы должны быть готовыми к любому сценарию, потому что мы обеспечиваем эту границу, и наше войско нужно в Польше. Никто не взял на себя такую ответственность, как мы, никто не тратит столько средств на вооружение, когда говорим о стабилизации Европы.

Впрочем, хорошо известно, что после выборов риторика может меняться, поэтому в этом вопросе точно не стоит ставить точку.

Что касается России, то позиция Тшасковского довольно жесткая. Он последовательно призывает к милитаризации Польши и укреплению границ. А также, реагируя на скандальные заявления Трампа о возвращении Украиной долгов за помощь, заявил, что именно Россия должна финансово компенсировать помощь, которую США предоставляют Украине.

Интересно, что в России, если бы кому-то было интересно мнение россиян, есть все основания считать Тшасковсього рафинированным русофобом. Он часто говорит о российской угрозе и выделяет десятки миллионов евро из бюджета столицы Польши на построение бомбоубежищ. Также мэр Тшаськовский добился конфискации жилого комплекса Szpiegowo (буквально – "Шпионское"), которое много лет было вотчиной россиян в Варшаве, но никто не решался расшевелить это "осиное гнездо". А Тшасковский решился.

Личная жизнь Тшасковского

Рафал Тшасковский женат, его жену зовут Малгожата, сам Рафал ласково называет ее "Гоша". Они познакомились в 1997 году, тогда Тшасковский был преподавателем английского языка в колледже "Наталин", а Малгожата – сестрой одного из коллег молодого профессора. Кроме брата, у Малгожаты есть еще сестра-близнец.

Рафал и Малгожата поженились через 5 лет, в 2002-м после переезда невесты в столицу Польши.

Рафал ждал пока его девушка окончит обучение в Кракове, где она училась в местном университете. Поэтому их роман развивался дистанционно между Варшавой и Краковом, но при первой возможности влюбленные мчались друг к другу. Эти детали Малгожата Тшасковская рассказала в 2020-м году в большом интервью польскому Vogue.

Супруги воспитывают двоих детей – Александру (родилась в 2004) и Станислава (родился в 2009).

Интересно, что из-за политических амбиций мужа Малгожате Тшасковской пришлось пожертвовать карьерой. Она дипломированный экономист (окончила Краковский университет) и много лет работала в Варшавской мэрии, но после победы мужа на выборах мэра в 2019 году вынуждена была уйти в длительный неоплачиваемый отпуск во избежание конфликта интересов. Это было публичное предвыборное обещание кандидата в мэры Тшасковского.

Сейчас этот вынужденный отпуск имеет все шансы завершиться, ведь господин мэр в мае может сменить работу.