Об этом заявил действующий мэр Варшавы Рафал Тшасковский, который является кандидатом на пост президента Польши от Гражданской коалиции, передает корреспондентка 24 Канала.

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Кто не будет иметь права на выплаты 800+ в Польше

Рафал Тшасковский напомнил, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину Польша была одной из первых стран Европы, которая начала принимать украинских беженцев.

Он подчеркнул, что Польша продолжает помогать, но сейчас уже "естественно вести разговоры о том, что будет дальше".

Когда мы привязали получение выплаты 800+ к школьной обязанности, оказалось, что эти выплаты получали даже дети, которые не жили в Польше. Поэтому для меня совершенно естественно принять решение, что те, кто не работает и не находится в Польше, не будут иметь права на эти выплаты. Мы предоставили нашим украинским друзьям равные права с нашими гражданами в этих вопросах,

– сказал мэр Варшавы.

Ранее мы сообщали о том, что премьер-министр страны Дональд Туск намерен пересмотреть правила выплаты пособия на детей иммигрантам и беженцам, введя обязательное требование о трудоустройстве.

Однако эта инициатива понравилась не всем. Ведь многие украинские дети в Польше находятся только с мамами-одиночками, которые не имеют возможности выйти на рынок труда из-за ухода за детьми, или бабушками.