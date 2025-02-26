Про це заявив чинний мер Варшави Рафал Тшасковський, який є кандидатом на пост президента Польщі від Громадянської коаліції, передає кореспондентка 24 Каналу.

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Хто не матиме права на виплати 800+ у Польщі

Рафал Тшасковський нагадав, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Польща була однією з перших країн Європи, яка почала приймати українських біженців.

Він наголосив, що Польща продовжує допомагати, але зараз вже "природно вести розмови про те, що буде далі".

Коли ми прив'язали отримання виплати 800+ до шкільного обов'язку, виявилося, що ці виплати отримували навіть діти, які не жили в Польщі. Тому для мене абсолютно природно ухвалити рішення, що ті, хто не працює і не перебуває в Польщі, не матимуть права на ці виплати. Ми надали нашим українським друзям рівні права з нашими громадянами в цих питаннях,

– сказав мер Варшави.

Раніше ми повідомляли про те, що прем'єр-міністр країни Дональд Туск має намір переглянути правила виплати допомоги на дітей іммігрантам та біженцям, запровадивши обов'язкову вимогу щодо працевлаштування.

Проте ця ініціатива сподобалась не всім. Адже багато українських дітей у Польщі перебувають лише з мамами-одиначками, які не мають змоги вийти на ринок праці через догляд за дітьми, або бабусями.