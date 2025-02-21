Один зі сценаріїв передбачає нову хвилю біженців з України. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Мацей Дущик, повідомляє 24 Канал із посиланням на Polskie Radio.

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Польща підготувала 2 міграційних сценарії

Позитивний сценарій ґрунтується на тому, що буде підписано справедливий мир і частина українців повернуться додому.

Проте у випадку політичного рішення, яке Україні буде важко усвідомити, може статися другий сценарій. І тоді в Польщу приїде нова хвиля мігрантів.

Якби сталося те, що можна назвати поразкою цієї держави, то можемо сподіватися хвилі – звісно, не такої, яка була у 2022 році, але можна сподіватися посилення напливу, головним чином економічного. Через те що буде чисто економічна міграція через обмеження допомоги та пов'язані із цим труднощі,

– сказав Дущик.

Він зауважив, що в сценаріях не йдеться про кількість біженців. За його словами, вони радше є описом реальної ситуації.

Коли вже матимемо доконаний факт, можна буде говорити про кількість,

– додав він.

Дущик також нагадав, що європейський тимчасовий захист українців продовжено до 4 березня 2026 року. До того часу змін в цьому питанні не передбачено.

Довідка. За даними МВС, станом на грудень 2024 року у Польщі перебувають понад 1,5 мільйона громадян України. Майже мільйон з них мають статус тимчасового захисту.