Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о планах ограничить доступ мигрантов к выплатам на детей, установив обязательное условие для их получения – трудоустройства. Однако, эта инициатива вызвала споры в коалиции, пишет 24 Канал со ссылкой на Euractiv.

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В Польше хотят лишить незанятых украинцев детских выплат

Дональд Туск намерен пересмотреть правила выплаты пособия на детей иммигрантам и беженцам, введя обязательное требование о трудоустройстве. Однако эта инициатива вызвала разногласия в его коалиционном правительстве.

В январе мэр Варшавы Рафал Тшасковский, член партии Туска "Гражданская платформа", предложил пересмотреть систему выплат, чтобы ограничить право на получение помощи только теми, кто проживает, работает и платит налоги в Польше. Туск поддержал это предложение, и сейчас правительство работает над разработкой конкретных механизмов его реализации.

Какова реакция общества

Михал Кобоско, член Европейского парламента, представляющий "Польша 2050", отметил проблемы, с которыми сталкиваются многие украинские дети, за которыми часто ухаживают бабушки или матери-одиночки, не имеющие возможности выйти на рынок труда.

В своем заявлении он также подчеркнул важную роль, что украинские мигранты играют в польской экономике, занимая рабочие места, на которые не хватает местных кадров.

При этом, недавний опрос United Surveys показал, что значительное большинство поляков (85,9%) выступает за введение ограничений на выплату пособия на детей для иностранцев, предполагая, что эти выплаты должны быть доступны только для занятых лиц. В противовес этому, только 8,4% респондентов выступили против таких мер.

Что надо знать о выплате "Семья 500+"

Иностранцы, которые легально проживают в Польше, имеют право на ежемесячное пособие на ребенка в размере 800 злотых (примерно 191 евро) в рамках программы "Семья 500+".

Эта мера касается не только граждан ЕС, но и лиц из Украины, Беларуси, Вьетнама и России. В 2024 году помощь получили примерно 509 000 детей-иностранцев, что на 70 000 меньше, чем в прошлом году.

Согласно действующим правилам, иностранцы, которые имеют карту пребывания с пометкой "доступ к рынку труда", могут получать помощь независимо от их статуса занятости. Однако, недавно предложенный закон меняет этот критерий, предусматривая, что в будущем право на помощь будут иметь только трудоустроенные иностранцы.