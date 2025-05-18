В Польше 18 мая проходит первый тур президентских выборов – граждане выбирают нового лидера на следующие 5 лет. Новый президент заменит Анджея Дуду, представителя партии "Право и Справедливость", который уже десять лет руководит страной. Ожидается, что голосование пройдет в два этапа – второй тур планируют на первое июня.

Корреспондентка 24 Канала в Варшаве расспросила польскую молодежь и узнала, какие настроения царят среди поляков и кого считают фаворитами.

Кто является фаворитом среди польских избирателей

В 2025 году в Польше на пост президента баллотируются 13 кандидатов, что является рекордным количеством в истории страны. Ранее наибольшее количество кандидатов было зафиксировано в 1995 году, когда в гонке участвовали 11 кандидатов. Согласно последнему опросу IBRiS для Polsat News по состоянию на 16 мая, лидером президентской гонки является Рафал Тшасковский от "Гражданской платформы" с поддержкой 31,1% избирателей.

На втором месте – Кароль Навроцкий от партии "Право и справедливость" (PiS), с 25,3% голосов.

Третью позицию занимает Славомир Менцен от "Конфедерации" с результатом 10,8%.

Далее следуют: Шимон Головня из партии "Польша 2050" – 6,2%, Магдалена Бият от "Новых левых" – 5,7%, и Адриан Зандберг из партии "Вместе" – 4,6%.

Перед первым туром президентских выборов польское общество – поляризовано. Большинство избирателей настроены поддержать кандидатов от собственных политических лагерей.

Впрочем, после общения с польской молодежью стало понятно – большинство поддерживает проевропейских кандидатов, в частности – из левого спектра. Впрочем, во втором туре подавляющее большинство наших собеседников планируют отдать свой голос за Рафала Тшасковского – даже если не поддерживают его в первом.

Наши двое собеседников рассказали, что планируют голосовать за Адриана Зандберга – кандидата от левой партии "Вместе". 27-летний Яцек Киновский говорит, что поддерживает эту политическую силу еще с 2015 года. По его словам, в Польше партию "Разом" часто называют "крайними левыми", однако, по его мнению, по среднеевропейским меркам это скорее социал-демократическая политсила.

Я голосую за Зандберга, потому что он лучше всего представляет мои взгляды как на социальную политику, экономику, так и на внешнюю политику, а также потому, что он не был частью действующего правительства. Эта партия имела возможность присоединиться к коалиции, чтобы получить должность заместителя министра, но решили не делать этого, поскольку их программа не будет реализована в этом правительстве,

– рассказал Яцек.



Яцек Киновский / фото Софии Назаренко для 24 Канала

Еще один сторонник Адриана Зандберга – 26-летний Францишек Новак – считает, что голос за этого кандидата станет также сигналом недовольства действиями действующего правительства.

Я верю, что он - проевропейский и проукраинский кандидат. Он выступает за сильную Польшу, которая не оставляет никого в стороне. И это также "желтая карточка" для правительства, которое не выполнило обещаний, данных во время предыдущей кампании, когда общество надеялось на изменения и на то, что популисты и ПиС будут устранены,

– рассказал Новак.



Францишек Новак / фото Софии Назаренко для 24 Канала

28-летняя Марта Грабовская пока не определилась, за кого голосовать – Магдалену Беят от "Новых левых" или Рафала Тшасковского из "Гражданской платформы".

Думаю, на 90% это будет Беят. Она – единственная женщина с реальными шансами. Да, первый тур будет сложным. Но во втором, когда выбор сведется к Тшасковскому и Навроцкому, буду голосовать за Тшасковского,

– объяснила она.



Марта Грабовская / фото Софии Назаренко для 24 Канала

35-летний Марцин Кравчик тоже колеблется между Рафалом Тшасковским и Магдаленой Беят.

Они оба происходят из нынешней правящей коалиции, поэтому сотрудничество между правительством и президентом будет лучшим решением для нынешних сложных времен,

– говорит он.

27-летний Александр Пискорж говорит, что на президентских выборах ему трудно найти кандидата, который бы полностью разделял его взгляды. Однако в последние годы он стабильно голосует за левые партии.

"На этих выборах, учитывая, что ни один из левых кандидатов нет реальных шансов пройти во второй тур, я предпочитаю проголосовать за левого кандидата, чтобы просто продемонстрировать поддержку партии и самого существования левых партий в политическом мейнстриме. Я верю, что польская политика нуждается в проевропейской демократической левой партии, которая будет противовесом правоцентристским и правым партиям, которые составляют большинство в польском парламенте и польской политике", – сказал Александр Пискорж.

В первом туре Александр планирует поддержать Магдалену Беят. На втором этапе выборов он, как и большинство поляков, будет голосовать скорее "против", чем "за". Поэтому свой голос планирует отдать Тшасковскому.

Я не хочу рисковать тем, что главой государства станет человек, который отрицает европейские ценности – участие в международных процессах, поддержку Украины и общую идею европейской солидарности,

– добавил Пискорж.



Александр Пискорж / фото Софии Назаренко для 24 Канала

Какие настроения в Польше перед выборами

По активности польские президентские выборы трудно сравнить с предвыборной гонкой в США. Однако, как показывают опросы, польское общество действительно разделено. За день до выборов началась так называемая избирательная тишина – период, когда запрещено проводить агитацию, публиковать новые рейтинги или организовывать публичные дебаты. Это своеобразный момент для избирателей – сосредоточиться, обдумать свой выбор и прийти на участки без дополнительного информационного давления.

Марта Грабовская считает, что общество уже истощено затяжной кампанией – постоянное присутствие политики в медиа, отсутствие конструктивных дискуссий и сосредоточение на личных выпадах вызывают усталость. Похожее мнение имеет и 24-летняя Катаржина Дудек, хотя добавляет: второй тур, в отличие от первого, вероятно будет гораздо более эмоциональным.



Катаржина Дудек / фото Софии Назаренко для 24 Канала

Александр Пискорж говорит, что его главным беспокойством является отсутствие заинтересованности среди польского населения в выборах. В этом году он надеется увидеть явку 65 – 66% от всего электората. По его словам, то, что люди не хотят идти голосовать создает проблему для демократии в Польше.

"В первом туре, как показывает история, количество избирателей ниже, чем во втором. Но в то же время, если мы останемся дома в первом туре, то крайние политики могут действительно набрать обороты. И за две недели до второго тура будет очень трудно обеспечить, чтобы эти выборы прошли, так сказать, проевропейским путем", – говорит он.

В то же время, Марцин Кравчик говорит, что нынешняя кампания была "одной из лучших" за всю историю Польши.

Несколько ведущих польских журналистов провели длинные и содержательные интервью на своих YouTube-каналах, благодаря чему поляки могли ознакомиться с профилями отдельных кандидатов,

– отметил собеседник.

Какие изменения должны принести выборы?

Поляки надеются, что в конце концов новоизбранный президент и правительство смогут решить проблемы, которые ранее были заблокированы. По словам Яцека Киновского, многие жители мегаполисов возлагают надежды на победу Рафала Тшасковского.

"Они надеются, что правительство сможет наконец продвигать законопроекты. Сейчас это почти невозможно, потому что президент из другой партии, чем правительство – и управлять страной становится чрезвычайно сложно", – объясняет он.

Лично Яцек считает, что возможно будут сдвиги в так называемых "противоречивых" темах для польского общества – аборты, права ЛГБТК+, гражданское партнерство. Францишек Новак ожидает, что на фоне этого правительство начнет изменения в Конституционном суде, в Верховном суде, и даже возможное изменение конституции. Впрочем, победа представителя "Гражданской платформы", навярд изменит поляризацию общества.

Марта Грабовская не имеет значительных ожиданий после президентских выборов в Польше. Единственное, по ее мнению, что может улучшиться, это сотрудничество между правительством и президентом. Такие же надежды имеет и Пискорж. Он ожидает, что победа Тшасковского позволит действующему правительству Польши ввести те законопроекты, которые сейчас ветирует Анджей Дуда.

Я думаю, что с Тшасковским нынешнее правительство может быть немного более охотным к некоторым изменениям, особенно когда речь идет о судебной системе и некоторые другие острые темы, такие как оборона или другие административные реформы, которые являются необходимыми, особенно после восьми лет правления "Права и справедливости"",

– говорит Александр.

Катаржина Дудек, которая еще не определилась, за кого голосовать на выборах, надеется, что новый президент Польши будет действовать в соответствии с конституционным правом и будет прекрасным представителем на международной арене.

А Марцин Кравчик надеется, что после выборов польская армия будет активно развиваться, а дипломатия будет на высоком уровне.

Изменится ли политика Польши в отношении Украины?

Польская молодежь не ожидает больших изменений в политике в отношении Украины после победы Рафала Тшасковского. По их мнению, внешнеполитический курс Польши останется прежним.

"Я думаю, что внешняя политика останется такой же, как и у нынешнего правительства", – отметил Яцек Киновский.

Францишек Новак ожидает, что в случае победы Тшасковского Польша будет вести дискуссию по Украине, которая будет базироваться на фактах, а не на эмоциях.

Я надеюсь, что мы сможем серьезно поговорить об отправке наших войск в Украину – какой степени, в какой форме. Я считаю, что текущие выборы в основном мешают нам серьезно говорить об этом, потому что любые идеи серьезного разговора о военной поддержке Украины были бы губительными для поддержки кандидата,

– говорит он.

В Польше отмечают и важность начала эксгумации жертв Волынской трагедии. Александр Пискорж считает, что это большой шаг в укреплении польско-украинских отношений. Он ожидает, что новый президент будет не только поддерживать Украину, но и разговаривать с украинским правительством и украинцами и демонстрировать, что несмотря на разногласия, сотрудничество – в общих интересах.

"Я ожидаю, что новый президент будет очень громко заявлять о поддержке Украины и открытости к диалогу, что является взаимовыгодным. И так же как мы нуждаемся, чтобы Украина выиграла войну, я думаю, что Украина также нуждается, чтобы Польша не только выступала в ее защиту, но и демонстрировала поддержку, чтобы преодолеть исторические проблемы, которые являются основным социальным препятствием для укрепления отношений", – рассказал Александр Пискорж.

Марта Грабовская предостерегает, что в случае победы Кароля Навроцкого Польша сосредоточится на внутренних проблемах. Однако, в случае победы Тшасковского, поддержка продолжится. Главным, по ее мнению, адвокатом поддержки Украины является действующий глава МИД Польши Радослав Сикорский.

"Министр иностранных дел Польши (Радослав Сикорский - 24 Канал) является первым лицом, которое имеет прочную позицию по Украине, по России, по всей ситуации. И он – хороший человек, который может повлиять на остальное правительство и президента", – сказала Марта.

По словам поляков, тема Украины во время предвыборной кампании была скорее на втором плане, чем в центре внимания. Яцек Киновский вспоминает, что Тшасковский пытался склонить на свою сторону правый электорат, в частности – с помощью антиукраинских месседжей. Говорилось, например, об идее ограничить выплаты 800+ для украинских детей. Однако, тот быстро отказался от этой риторики.

Марцин Кравчик также упоминает двух пророссийских кандидатов Гжегожа Брауна и Мацея Мацяка, которые претендуют на пост президента. Однако, эти кандидаты вряд ли получают необходимую поддержку среди поляков. "Упомянутые кандидаты во время кампании настойчиво требовали, чтобы Польша ограничила помощь Украине. К счастью, это не является мнением польского общества или большинства политиков, которые баллотируются на выборах", – сказал он.