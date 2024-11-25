24 ноября в Румынии состоялся первый тур выборов президента и он принес очень неожиданные и не слишком радостные для украинцев результаты. Неожиданным лидером стал до того малоизвестный доцент-популист и адепт ультраправых взглядов с пророссийским и, соответственно, антиукраинским акцентом – Келин Джорджеску.

Кто это такой, почему его "проспали" эксперты и социологи, а также есть ли против этого противоядие – читайте в материале 24 Канала.

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Почему выборы в Румынии так важны для Украины

Для Украины в условиях отражения российской агрессии Румыния стала надежным тылом и очень важным союзником.

На фоне нестабильной политической ситуации в Польше, Венгрии и Словакии этот сосед Украины выглядел настоящим островком здравого смысла, политической ответственности и понимания всех рисков и угроз, которые несет потенциальная победа России.

Нет, здесь также пытались блокировать границу, а маргиналы делали неоднозначные заявления, пытаясь раздуть давно решенные между Украиной и Румынией проблемы. Впрочем, местные власти ни на мгновение не отклонились от курса на поддержку Украины.

Говорится и о поддержке украинских беженцев, и о разблокировании транзита украинского зерна, и о поставках оружия, включая системы PATRIOT, и о подготовке украинских военных, и о мощном логистическом хабе для ВСУ, а также многом другом.

Гарантом и символом такой поддержки выступал действующий президент страны Клаус Йоханнис. Он показал себя как большой друг Украины, был частым гостем у нас и одним из самых громких голосов в поддержку Киева не только в своей стране, но и на уровне ЕС и НАТО.



Единственным минусом оказалось то, что второй срок Йоханниса истек и на третий баллотироваться он не имел права, в соответствии с Конституцией Румынии.



Владимир Зеленский и Клаус Йоханнис / фото ОП

Прогнозы экспертов не оправдались

Выборы нового президента не предвещали больших проблем устойчивому курсу Румынии. Эксперты ожидали, что основная борьба развернется между двумя кандидатами, исповедующими в том или ином виде проевропейский курс, а главное – поддерживающими Украину.

Говорится о действующем премьере Марчеле Чолаку и лидере ведущей оппозиционной партии Румынии "Союз спасения граждан" (USR) Елене Ласкони, между прочим, бывшей журналистке.



Результаты выборов в Румынии / инфографика Europe Elects

Но в итоге Чолаку вообще финишировал третьим, а Ласкони – второй. Первое же место получил малоизвестный за пределами Румынии доцент-тиктокер Келин Джорджеску, который баллотировался, как независимый кандидат. Он построил свою кампанию на продвижении в соцсетях (в частности, тик-токе) и не прогадал.

Накануне выборов эксперты и социологи давали Джорджеску не более 10% (и общее шестое место), а он набрал почти 23%, чего хватило для промежуточной победы. Интересно, что победу Джорджеску обеспечили голоса румынской диаспоры, которая массово отдала голоса стороннику "простых решений".

Сейчас же эксперты по всему миру бросились гуглить, а кто же это такой, и результаты им не понравились, потому что господин Джорджеску – это настоящее комбо из популизма, ультраправой идеологии, и традиционной для такой смеси симпатии к Москве.

Биография Келина Джеорджеску

Келину Джорджеску 62 года. Он родился 26 марта 1962 года в столице Румынии Бухаресте в интеллигентной семье. Его отец Скарлат Джорджеску был известным специалистом по агрономии и автором вузовского учебника, мать – Анета Попеску работала в Институте геодезии и впоследствии в министерстве сельского хозяйства.

Напомним, что в те времена Румыния была под советской полуколонией, где правил коммунистический диктатор Николае Чаушеску.

Келин Джеорджеску решил продолжить семейное дело, в 1986 году окончил престижный Агрономический институт (сейчас – университет).

После окончания учебы в 1986 году Джорджеску работает по специальности, он получил по распределению должность инженера по благоустройству в городке Фегараш Брашовского уезда, но после победы революции и свержения режима Чаушеску вернулся в Бухарест. Там он поступил в аспирантуру Национального научно-исследовательского и опытно-конструкторского института по улучшению земель в отдел эрозии почв.

Также Джорджеску присоединился к развитию новой демократической Румынии. Молодой эколог в 1991 году был назначен председателем Управления по вопросам окружающей среды Сената румынского парламента, а в следующем году стал советником министра окружающей среды Марчиана Блеагу. В том же 1992 году Келин Джорджеску был избран президентом Ассоциации "Молодой эколог Румынии", которую занимал до 1996 года. В 1997 – 1998 годах он был генеральным секретарем в Министерстве окружающей среды.

Свержение коммунизма открыло румынам путь в Европу, чем Джеорджеску радостно воспользовался, он поехал на учебу в Великобританию как стипендиат британского правительства. В последующие годы Джеорджеску не будет избегать возможностей повысить квалификацию благодаря зарубежному обучению. Кроме Великобритании он поедет в США, а также будет проходить стажировку в ЕС.

Джеорджеску был координатором нескольких десятков грантовых экологических проектов для различных местных органов власти Румынии, в частности, работал под эгидой Программы развития ООН.

В 2000 – 2011 годах он был исполнительным директором Национального центра устойчивого развития, созданного в 1997 году под эгидой Румынской академии как агентства Программы развития ООН.

Келин Джеорджеску координировал разработку правительственных экологических программ, получив реноме главного румынского специалиста по проблемам охраны природной среды.

С середины 2000-х Джорджеску переходит от экологических проблем к международной политике. Он работает в МИД Румынии, возглавляет Директорат международных экономических организаций. В 2006 – 2012 годах Келин Джорджеску занимал должность исполнительного директора Института проектов по инновациям и развитию, в 2010 – 2012 годах он был Специальным докладчиком ООН по вопросам неблагоприятных последствий незаконных перевозок и захоронения токсичных и опасных продуктов и отходов для осуществления прав человека Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.



Келин Джорджеску / фото AP

В 2013 году Джорджеску был избран президентом Европейского центра поддержки Римского клуба в Винтертуре (Швейцария), а с 2015-го более года работал исполнительным директором Института Глобального индекса устойчивого развития ООН в Женеве и Вадуке.

Сторонник румынских фашистов

Эколог несколько раз пытался зайти в большую политику – ультраправая партия "Альянс за объединение румын" (AUR), несколько раз выдвигала кандидатуру Джорджеску на премьера, однако она не имела большой поддержки и это было больше похоже на троллинг.

В 2021-м Джорджеску попытался создать собственный политический проект – движение "Земля предков", но он, что называется, не взлетел – запроса на экофашизм у румын не было. Их интересовали другие проблемы, в частности, экономика.

В 2021 году Джорджеску начинает преподавательскую деятельность в Национальном университете науки и техники "Политехника Бухарест". Как правило, эта работа является ничем иным, как почетной пенсией и синекурой для уважаемого бюрократа, однако, в случае Джеорджеску она означала совсем другое – трамплин к большой политике.

И не просто политике, а с привкусом скандала, потому что Джорджеску является фанатом румынских фашистов, тех самых, которые воевали на стороне Гитлера во Второй мировой войне. Так, в ноябре 2020 года Джорджеску заявил, что румынский диктатор Ион Антонеску и создатель ультраправого движения "Легион Архангела Михаила" (он же – "Железная гвардия") Корнелиу Кодряну являются героями.

Через них (Антонеску и Кодряну – 24 Канал) жила национальная история, через них национальная история говорит и говорила, а не через слуг глобалистических сил, которые сегодня временно правят Румынией,

– Келин Джорджеску нахваливает румынских фашистов прошлого века.

Напомним, что Антонеску был союзником Гитлера и соорганизатором Холокоста в Румынии и подсоветской Украине во время Второй мировой. Он был отстранен в результате государственного переворота в 1944 году и казнен в 1946-м как военный преступник. Основатель движения румынских фашистов Кодряну также был союзником гитлеровцев, но проявить себя во Второй мировой войне не сумел, потому что был казнен по приказу тогдашнего короля Румынии Михая в 1938 году.



Последователи Кодряну впоследствии отличились как фанатичные убийцы евреев. Ведущий историограф Холокоста Рауль Гильберг даже приводил данные, что румынские фашисты были настолько жестокими во время еврейских погромов, что немцы вынуждены были их даже останавливать.

Возникает вопрос, как сторонник ультраправых взглядов мог много лет работать в структурах ООН и быть влиятельным бюрократом, ответственным за интеграцию Румынии в ЕС? С другой стороны, чего вы ждали от организации, которую в свое время возглавлял бывший эсэсовец Курт Вальдхайм, соратники палестинского подразделения БАПОР принимали активное участие в геноцидном теракте 7 октября 2023 года, а действующий генсек ручкается с Путиным и обнимается с Лукашенко?



Лидеры AUR Джордже Симион, Клаудиу Тарзиу вместе с Келином Джорджеску, Яссы, 24 января 2022 года / фото romania.europalibera.org

Настоящий дзюдоист, тиктокер и шок для Европы

В феврале 2022 года Джеорджеску повторил свою апологию румынских фашистов. Одиозные заявления политика вызвали скандал и против него завели уголовное дело за оправдание геноцида. Слова Джорджеску осудил даже его бывший политический патрон – лидер ультраправых (AUR) Джордже Симион. Это окончательно похоронило "большую дружбу" и пути Джорджеску окончательно разошлись с AUR, хотя перед этим "Союз" снова планировал выдвинуть эколога на премьера, а Джорджа Симиона – в президенты.

В итоге Джорджеску в октябре 2024 года пошел в президенты сам, как независимый кандидат и 24 ноября нокаутировал не только Симиона (менее 14%), но и шокировал всех остальных. Первое место в первом туре стало настоящей сенсацией и большим сигналом, что в Румынии не все в порядке.

Залогом успеха Джорджеску стали соцсети, которые уничтожили барьеры между маргиналами и мейнстримом.

Во время президентской кампании осени-2024 Джорджеску вел стримы из церкви и снимал свои занятия по дзюдо, в перерывах делал громкие и пафосные заявления, апеллируя к "славному прошлому" и разоблачая недостатки евроинтенации.

В отличие от Путина Джорджеску – реальный, а не показной дзюдоист. Он занимался этой борьбой с детства, побеждал на юношеских международных соревнованиях и имеет черный пояс, как чемпион Румынии среди юниоров (1979 года) и вице-чемпион Балкан. Также уже во взрослом возрасте он получил черный пояс по шотокан-каратэ.



Кроме боевых искусств Джорджеску занимался легкой атлетикой, в частности, бегом на 10 000 метров и даже участвовал в марафонах. Сейчас Джорджеску ведет активный образ жизни – занимается альпинизмом, бегом, лыжным спортом, прыжками со скалы и плаванием в холодной воде. А также дзюдо, которое и сделало политика таким популярным.

Ролики Джорджеску стали вирусными и "чувак с тик-тока" мгновенно приобрел большую популярность у простых людей. Его довольно примитивный популизм пришелся по душе румынам.

Практически всю свою кампанию Джорджеску провел в интернете и привлекал для агитации за себя известных инфлюенсеров, особо не обращая внимания на их бэкграунд. Поэтому не удивляйтесь, что за господина Келина агитировали звезды Only Fans.

При этом в отношении женщин у Джорджеску есть особые взгляды (они как и фашизм – родом из прошлого века). Так, он считает женщинам не место в политике и они должны проявлять себя на кухне, а не в правительственных кабинетах. Интересно, что его соперницей во втором туре будет именно женщина.

Другими мишенями для критики Джорджеску были:

НАТО (недостаточно защищает от России и не дает реальных гарантий безопасности)

румынская власть (опасно злит Россию).

Зато Россию, по мнению Джорджеску, надо уважать и бояться, а значит – не надо злить и стоит отказаться от помощи Украине.



Келин Джорджеску / фото novinite.com

Также Джорджеску является сторонником теории заговора и утверждает, что российско-украинская война ведется в интересах американских производителей оружия.

Ситуацией в Украине явно манипулируют в интересах спровоцировать конфликт, который бы финансово помог военному комплексу США, военной промышленности США,

– говорил Джорджеску в конце 2021 года.

При этом в такое не верят даже в США, иначе бы не голосовали за Трампа, который говорит обратное. Интересно, что самого Трампа Джорджеску очень ценит, но не за то, что тот делает на самом деле, а за якобы борьбу Трампа с глобальными корпорациями.

В России такие заявления только приветствуют и промежуточную победу Джорджеску записали на свой счет. В частности, топовые российские пропагандисты из РИА "Новости" прямо назвали господина Келина "кандидатом, который поддерживает Россию". Тот факт, что Джорджеску является фанатом исторических персонажей, которые были военными преступниками и воевали на стороне Гитлера, в России никого не смущает, потому что в самом СССР также было немало военных преступников и он сам некоторое время воевал во Второй мировой на стороне нацистов.

В частности, в роли союзника Гитлера участвовал в нападении на Польшу, а впоследствии – и на Румынию, собственно, этот эпизод и заставил нейтральный Бухарест присоединиться к "Оси". Нынешняя же Россия сейчас вообще делает открытую ставку на ультраправых, доказательством чего является поддержка движения Марин Ле Пен во Франции, "Альтернативы для Германии" и немало других еще недавно маргинальных ультраправых политических образований.

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Несмотря на шокирующие результаты первого тура радоваться россиянам и румынским фашистам рано. Второй тур пройдет 8 декабря 2024 года и там у Джорджеску уже не будет шансов на общую победу и шансов на то, что он сможет повторить путь португальского автократа Антониу Салазара и запрыгнуть во власть просто с университетской кафедры, немного.

Наоборот стоит ожидать мобилизации демократических и прозападных сил, которые объединятся вокруг персоны Елены Ласкони и применят против фанатика фашистов тактику "санитарного кордона" по примеру недавних выборов во Франции и будущих в Германии. Зато Джорджеску может частично рассчитывать на голоса, которые собрал Джордже Симион, но держать в голове, что далеко не все сторонники и симпатики AUR выберут именно его.

Так или иначе, имеем неприятный, но нужный сигнал, с которым невозможно на считаться.