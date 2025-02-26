На имя Джорджеску выдано ордер на арест. Политик в посте в Facebook обвинил власти в стремлении предотвратить его новое выдвижение на пост президента страны, передает 24 Канал со ссылкой на местные СМИ.

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Что известно о задержании Джорджеску

В этот же день состоялись обыски у соратников Джорджеску, в частности у руководителя его охраны Горациу Потра. Во время обысков прокуроры обнаружили у него оружие, боеприпасы и по меньшей мере 900 тысяч евро в сейфе, спрятанном в полу.

Всех фигурантов дела подозревают в причастности к созданию "фашистской организации" и предоставление ложных заявлений о финансировании избирательной кампании.

Напомним, что следователи уже расследуют финансирование избирательной кампании Джорджеску. Он задекларировал нулевые расходы. Впрочем, кампания, в ходе которой он выиграл первый тур, свидетельствует о том, что в его рекламирование были вложены значительные средства.

Именно способ, которым Джордж агитировал на президентских выборах 2024 года, стал основанием для отмены выборов. Это решение принял Конституционный суд 6 декабря после того, как спецслужбы Румынии предоставили доказательства, что Джорджеску получил выгоду от массовой поддержки в сети TikTok из-за манипуляций алгоритмами.

Келин Джорджеску сделал ряд антиукраинских заявлений. В частности, он мечтал о разделе Украины. Он говорил, что Северная Буковина должна отойти в Румынию, а Львов – в Польшу.