Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на HotNews.ro. Несколько дней назад ведущий Никулеску снова пригласил кандидата на разговор, но там уже не было баночек с пепси.

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Что Джорджеску сказал о пепси и фанте

"Знаете, простота – это самое большое богатство, так сказал Эрнест Берня (Ernest Bernea, румынский ультраправый идеолог, член "Железной гвардии" – 24 Канал). Простота – это в основном красота жизни, простота в деревне, простота в быту, экономическая простота. Боже, мы потеряли все, мы просто застряли в этих материальных вещах, и покоренное общество – это новый рак", – такими словами начал он передачу.

По мнению Джорджеску, люди потеряли связь с Богом и погрязли в материальном. Далее прозвучали те самые скандальные слова.



Келин Джорджеску начал передачу с "развенчания" пепси и фанты / Скриншот 24 Канала

Если вы посмотрите на этикетку, то там более 38 ингредиентов. Как можно пить что-то, содержащее 38 ингредиентов? Это невозможно! Итак, это именно то, что они хотят сделать. Они вручили вам пластиковый товар, все это означает наночипы, которые попадают внутрь вас, как в ноутбук, и контролируют вас,

– заявил кандидат в президенты Румынии.

"Чем лучше вас контролируют, тем вы более покорный раб", продолжал дальше Джорджеску. Следующим его тезисом стало то, что вся Европа – рабовладельческая.

Подкаст просмотрели 158 тысяч раз. Разговор длился час, и поскольку слова о пепси прозвучали в начале (примерно со второй минуты), их, очевидно, услышало очень много людей.



Что интересно, на следующей его встрече с Никулеску "преступных" баночек уже не было / Скриншот 24 Канала

Впрочем, там Келин Джорджеску сравнивал румынский народ с волком, который рос среди овец, но потом "пробудился" благодаря другому волку, который напал на стадо.

В целом довольно трудно улавливать мысль Джорджеску, ведь она немилосердно прыгает. Насколько можно понять, то основной его тезис – "Запад плохой, надо отходить от его ценностей". То есть Джорджеску исповедует то же, что и Орбан. Сейчас он лидирует на выборах, но с небольшим отрывом. Второй тур выборов состоится 8 декабря.