Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на HotNews.ro. Кілька днів тому ведучий Нікулеску знову запросив кандидата на розмову, але там уже не було баночок з пепсі.

Дивіться також Фанат румунських фашистів, зірок OnlyFans і тіктокер: чому в Росії радіють перемозі Джорджеску

Що Джорджеску сказав про пепсі та фанту

"Знаєте, простота – це найбільше багатство, так сказав Ернест Берня (Ernest Bernea, румунський ультраправий ідеолог, член "Залізної гвардії" – 24 Канал). Простота – це в основному краса життя, простота в селі, простота в побуті, економічна простота. Боже, ми втратили все, ми просто застрягли в цих матеріальних речах, і підкорене суспільство – це новий рак", – такими словами почав він передачу.

На думку Джорджеску, люди втратили зв'язок з Богом і загрузли в матеріальному. Далі пролунали ті самі скандальні слова.



Келін Джорджеску почав передачу з "розвінчання" пепсі та фанти / Скриншот 24 Каналу

Якщо ви подивитеся на етикетку, то там понад 38 інгредієнтів. Як можна пити щось, що містить 38 інгредієнтів? Це неможливо! Отже, це саме те, що вони хочуть зробити. Вони вручили вам пластиковий товар, все це означає наночіпи, які потрапляють всередину вас, як у ноутбук, і контролюють вас,

– заявив кандидат у президенти Румунії.

"Що краще вас контролюють, то ви покірніший раб", провадив далі Джорджеску. Наступною його тезою стало те, що вся Європа – рабовласницька.

Подкаст переглянули 158 тисяч разів. Розмова тривала годину, та оскільки слова про пепсі пролунали на початку (приблизно з другої хвилини), їх, вочевидь, почуло дуже багато людей.



Що цікаво, на наступній його зустрічі з Нікулеску "злочинних" баночок уже не було / Скриншот 24 Каналу

Утім, там Келін Джорджеску порівнював румунський народ із вовком, який ріс серед овець, але потім "пробудився" завдяки іншому вовку, котрий напав на отару.

Загалом досить важко вловлювати думку Джорджеску, адже вона немилосердно стрибає. Наскільки можна зрозуміти, то основна його теза – "Захід поганий, треба відходити від його цінностей". Тобто Джорджеску сповідує те саме, що Орбан. Зараз він лідирує на виборах, але з невеликим відривом. Другий тур виборів відбудеться 8 грудня.