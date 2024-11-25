24 листопада в Румунії відбувся перший тур виборів президента і він приніс дуже несподівані та не надто радісні для українців результати. Неочікуваним лідером став до того маловідомий доцент-популіст і адепт ультраправих поглядів з проросійським і, відповідно, антикраїнським акцентом – Келін Джорджеску.

Хто це такий, чому його "проспали" експерти та соціологи, а також чи є проти цього протиотрута – читайте в матеріалі 24 Каналу.

До теми Найважливіші вибори в Румунії за 20 років: хто може прийти до влади та чи є загроза для України

Чому вибори в Румунії такі важливі для України

Для України в умовах відбиття російської агресії Румунія стала надійним тилом і дуже важливим союзником.

На тлі нестабільної політичної ситуації в Польщі, Угорщині та Словаччині цей сусід України виглядав справжнім острівцем здорового глузду, політичної відповідальності та розуміння усіх ризиків і загроз, які несе потенційна перемога Росії.

Ні, тут також намагалися блокувати кордон, а маргінали робили неоднозначні заяви, намагаючись роздмухати давно вирішені між Україною та Румунією проблеми. Втім, місцева влада ні на мить не ухилилася від курсу на підтримку України.

Мовиться й про підтримку українських біженців, і про розблокування транзиту українського збіжжя, і про поставки зброї, включно з системами PATRIOT, і про підготовку українських військових, і про потужний логістичний хаб для ЗСУ, а також багато іншого.

Гарантом і символом такої підтримки виступав чинний президент країни Клаус Йоганніс. Він показав себе як великий друг України, був частим гостем у нас та одним із найгучніших голосів на підтримку Києва не лише в своїй країні, але й на рівні ЄС та НАТО.



Єдиним мінусом виявилось те, що другий термін Йоганніса сплив і на третій балотуватися він не мав права, відповідно до Конституції Румунії.



Володимир Зеленський і Клаус Йоганніс / фото ОП

Прогнози експертів не виправдалися

Вибори нового президента не віщували великих проблем сталому курсу Румунії. Експерти очікували, що основна боротьба розгорнеться між двома кандидатами, що сповідують у тому чи іншому вигляді проєвропейський курс, а головне – підтримують Україну.

Мовиться про чинного прем'єра Марчела Чолаку та лідерку провідної опозиційної партії Румунії "Союз порятунку громадян" (USR) Елену Ласконі, між іншим, колишню журналістку.



Результати виборів у Румунії / інфографіка Europe Elects

Але в підсумку Чолаку взагалі фінішував третім, а Ласконі – другою. Перше ж місце отримав маловідомий за межами Румунії доцент-тіктокер Келін Джорджеску, який балотувався, як незалежний кандидат. Він побудував свою кампанію на просуванні в соцмережах (зокрема, тік-тоці) і не прогадав.

Напередодні виборів експерти і соціологи давали Джорджеску не більше 10% (і загальне шосте місце), а він набрав майже 23%, чого вистачило для проміжної перемоги. Цікаво, що перемогу Джорджеску забезпечили голоси румунської діаспори, яка масово віддала голоси прибічнику "простих рішень".

Нині ж експерти по всьому світу кинулися гуглити, а хто ж це такий, і результати їм не сподобались, бо пан Джорджеску – це справжнє комбо з популізму, ультраправої ідеології, і традиційної для такої суміші симпатії до Москви.

Біографія Келіна Джеорджеску

Келіну Джорджеску 62 роки. Він народився 26 березня 1962 року у столиці Румунії Бухаресті в інтелігентній родині. Його батько Скарлат Джорджеску був відомим фахівцем з агрономії та автором вишівського підручника, мати – Анета Попеску працювала в Інституті геодезії та згодом у міністерстві сільського господарства.

Нагадаємо, що в ті часи Румунія була під радянською напівколонією, де правив комуністичний диктатор Ніколає Чаушеску.

Келін Джеорджеску вирішив продовжити родинну справу, у 1986 році закінчив престижний Агрономічний інститут (нині – університет).

Після закінчення навчання в 1986 році Джорджеску працює за спеціальністю, він отримав за розподіленням посаду інженера з благоустрою в містечку Фегараш Брашовського повіту, але після перемоги революції та повалення режиму Чаушеску повернувся до Бухареста. Там він вступив до аспірантури Національного науково-дослідного і дослідно-конструкторського інституту з поліпшення земель до відділу ерозії ґрунтів.

Також ​​Джорджеску долучився до розбудови нової демократичної Румунії. Молодий еколог у 1991 році був призначений головою Управління з питань навколишнього середовища Сенату румунського парламенту, а наступного року став радником міністра навколишнього середовища Марчіана Блеагу. У тому ж 1992 році Келін Джорджеску був обраний президентом Асоціації "Молодий еколог Румунії", яку обіймав до 1996 року. У 1997 – 1998 роках він був генеральним секретарем у Міністерстві навколишнього середовища.

Повалення комунізму відкрило румунам шлях до Європи, чим ​​Джеорджеску радісно скористався, він поїхав на навчання до Великої Британії як стипендіат британського уряду. У наступні роки ​​Джеорджеску не уникатиме можливостей підвищити кваліфікацію завдяки закордонному навчанню. Крім Великої Британії він поїде до США, а також проходитиме стажування в ЄС.

​​Джеорджеску був координатором кількох десятків грантових екологічних проєктів для різних місцевих органів влади Румунії, зокрема, працював під егідою Програми розвитку ООН.

У 2000 – 2011 роках він був виконавчим директором Національного центру сталого розвитку, створеного в 1997 році під егідою Румунської академії як агенції Програми розвитку ООН.

Келін ​​Джеорджеску координував розробку урядових екологічних програм, здобувши реноме головного румунського фахівця з проблем охорони природного середовища.

З середини 2000-их Джорджеску переходить від екологічних проблем до міжнародної політики. Він працює в МЗС Румунії, очолює Директорат міжнародних економічних організацій. У 2006 – 2012 роках Келін Джорджеску обіймав посаду виконавчого директора Інституту проєктів з інновацій та розвитку, у 2010 – 2012 роках він був Спеціальним доповідачем ООН з питань несприятливих наслідків незаконних перевезень та захоронення токсичних і небезпечних продуктів та відходів для здійснення прав людини Управління Верховного комісара ООН з прав людини.



Келін Джорджеску / фото AP

У 2013 році Джорджеску був обраний президентом Європейського центру підтримки Римського клубу у Вінтертурі (Швейцарія), а з 2015-го понад рік працював виконавчим директором Інституту Глобального індексу сталого розвитку ООН у Женеві та Вадуці.

Прихильник румунських фашистів

Еколог декілька разів намагався зайти у велику політику – ультраправа партія "Альянс за об'єднання румунів" (AUR), декілька разів висувала кандидатуру Джорджеску на прем'єра, проте, вона не мала великої підтримки і це було більше схоже на тролінг.

У 2021-му Джорджеску спробував створити власний політичний проєкт – рух "Земля предків", але він, що називається, не злетів – запиту на екофашизм у румунів не було. Їх цікавили інші проблеми, зокрема, економіка.

У 2021 році Джорджеску починає викладацьку діяльність у Національному університеті науки і техніки "Політехніка Бухарест". Як правило, ця робота є нічим іншим, ніж почесною пенсією та синекурою для поважного бюрократа, проте, у випадку Джеорджеску вона означала геть інше – трамплін до великої політики.

І не просто політики, а з присмаком скандалу, бо Джорджеску є фанатом румунських фашистів, тих самих, які воювали на боці Гітлера в Другій світовій війні. Так, у листопаді 2020 року Джорджеску заявив, що румунський диктатор Іон Антонеску та творець ультраправого руху "Легіон Архангела Михайла" (він же – "Залізна гвардія") Корнеліу Кодряну є героями.

Через них (Антонеску та Кодряну – 24 Канал) жила національна історія, через них національна історія говорить і говорила, а не через слуг глобалістичних сил, які сьогодні тимчасово правлять Румунією,

– Келін Джорджеску нахвалює румунських фашистів минулого століття.

Нагадаємо, що Антонеску був союзником Гітлера та співорганізатором Голокосту в Румунії та підрадянській Україні під час Другої світової. Його було усунуто в результаті державного перевороту в 1944 році та страчено в 1946-му як воєнного злочинця. Засновник руху румунських фашистів Кодряну також був союзником гітлерівців, але проявити себе в Другій світовій війні не зумів, бо був страчений за наказом тодішнього короля Румунії Міхая у 1938-му році.



Послідовники Кодряну згодом відзначились як фанатичні вбивці євреїв. Провідний історіограф Голокосту Рауль Гільберг навіть наводив дані, що румунські фашисти були настільки жорстокими під час єврейських погромів, що німці змушені були їх навіть зупиняти.

Виникає питання, як прихильник ультраправих поглядів міг багато років працювати в структурах ООН і бути впливовим бюрократом, відповідальним за інтеграцію Румунії до ЄС? З іншого боку, чого ви чекали від організації, яку свого часу очолював колишній есесівець Курт Вальдгайм, співпробітники палестинського підрозділу БАПОР брали активну участь у геноцидному теракті 7 жовтня 2023 року, а чинний генсек ручкається з Путіним і обнімається з Лукашенком?



Лідери AUR Джордже Сімон, Клаудіу Тарзіу разом із Келіном Джорджеску, Ясси, 24 січня 2022 року / фото romania.europalibera.org

Справжній дзюдоїст, тіктокер і шок для Європи

У лютому 2022 року Джеорджеску повторив свою апологію румунських фашистів. Одіозні заяви політика спричинили скандал і проти нього завели кримінальну справу за виправдання геноциду. Слова Джорджеску засудив навіть його колишній політичний патрон – лідер ультраправих (AUR) Джордже Сімон. Це остаточно поховало "велику дружбу" і шляхи Джеорджеску остаточно розійшлися з AUR, хоча перед цим "Союз" знову планував висунути еколога на прем'єра, а Джорджа Сімона – в президенти.

У підсумку Джорджеску у жовтні 2024 роуу пішов у президенти сам, як незалежний кандидат і 24 листопада нокаутував не лише Сімона (менше 14%), але й шокував всіх інших. Перше місце у першому турі стало справжньою сенсацією та великим сигналом, що в Румунії не все гаразд.

Запорукою успіху Джеорджеску стали соцмережі, які знищили бар'єри між маргіналами та мейнстрімом.

Під час президентської кампанії осені-2024 Джорджеску вів стріми з церкви і знімав свої заняття з дзюдо, у перервах робив гучні та пафосні заяви, апелюючи до "славного минулого" та викриваючи недоліки євроінтенації.

На відміну від Путіна Джорджеску – реальний, а не показний дзюдоїст. Він займався цією боротьбою з дитинства, перемагав на юнацьких міжнародних змаганнях і має чорний пояс, як чемпіон Румунії серед юніорів (1979 року) і віце-чемпіон Балкан. Також вже у дорослому віці він отримав чорний пояс з шотокан-карате.



Крім бойових мистецтв Джеорджеску займався легкою атлетикою, зокрема, бігом на 10 000 метрів та навіть брав участь у марафонах. Нині Джорджеску веде активний спосіб життя – займається альпінізмом, бігом, лижним спортом, стрибками зі скелі та плаванням у холодній воді. А також дзюдо,яке й зробило політика таким популярним.

Ролики Джорджеску стали вірусними і "чувак з тік-току" миттєво набув неабиякої популярності у простих людей. Його доволі примітивний популізм прийшовся до душі румунам.

Практично всю свою кампанію Джеорджеску провів в інтернеті і залучав для агітації за себе відомих інфлюенсерів, особливо не звертаючи уваги на їх бекграунд. Тому не дивуйтеся, що за пана Келіна агітували зірки Only Fans.

При цьому щодо жінок у Джорджеску є особливі погляди (вони як і фашизм – родом з минулого століття). Так, він вважає жінкам не місце у політиці і вони мають проявляти себе на кухні, а не в урядових кабінетах. Цікаво, що його суперницею у другому турі буде саме жінка.

Іншими мішенями для критики Джеорджеску були:

НАТО (недостатньо захищає від Росії та не дає реальних гарантій безпеки)

румунська влада (небезпечно злить Росію).

Натомість Росію, на думку Джорджеску, треба поважати і боятися, а значить – не треба злити і варто відмовитись від допомоги Україні.



Келін Джорджеску / фото novinite.com

Також Джорджеску є прихильником теорії змови та стверджує, що російсько-українська війна ведеться в інтересах американських виробників зброї.

Ситуацією в Україні явно маніпулюють в інтересах спровокувати конфлікт, який би фінансово допоміг військовому комплексу США, військовій промисловості США,

– говорив Джорджеску наприкінці 2021 року.

При цьому в таке не вірять навіть у США, інакше б не голосували за Трампа, який говорить протилежне. Цікаво, що самого Трампа Джорджеску дуже цінує, але не за те, що той робить насправді, а за нібито боротьбу Трампа з глобальними корпораціями.

У Росії такі заяви лише вітають і проміжну перемогу Джорджеску записали на свій рахунок. Зокрема, топові російські пропагандисти з РІА "Новості" прямо назвали пана Келіна "кандидатом, який підтримує Росію". Той факт, що Джеорджеску є фанатом історичних персонажів, які були воєнними злочинцями і воювали на боці Гітлера, в Росії нікого не бентежить, бо в самому СРСР також було чимало воєнних злочинців і він сам деякий час воював у Другій світовій на боці нацистів.

Зокрема, в ролі союзника Гітлера брав участі у нападі на Польщу, а згодом – і на Румунію, власне, цей епізод і примусив нейтральний Бухарест приєднатися до "Осі". Нинішня ж Росія нині взагалі робить відкриту ставку на ультраправих, доказом чого є підтримка руху Марін Ле Пен у Франції, "Альтернативи для Німеччини" та чимало інших ще донедавна маргінальних ультраправих політичних утворень.

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Попри шокуючі результати першого туру радіти росіянам та румунським фашистам зарано. Другий тур пройде 8 грудня 2024 року і там у Джорджеску вже не буде шансів на загальну перемогу і шансів на те, що він зможе повторити шлях португальського автократа Антоніу Салазара і застрибнути у владу просто з університетської катедри, небагато.

Навпаки варто очікувати мобілізації демократичних і прозахідних сил, які об'єднаються навколо персони Елени Ласконі та застосують проти фанатика фашистів тактику "санітарного кордону" за прикладом нещодавніх виборів у Франції та майбутніх у Німеччині. Натомість Джорджеску може частково розраховувати на голоси, які зібрав Джордже Сімон, але тримати в голові, що далеко не всі прихильники та симпатики AUR оберуть саме його.

Так чи інакше, маємо неприємний, але потрібний сигнал, з яким неможливо на рахуватися.