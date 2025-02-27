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Що інкримінують Джорджеску

В середу, 26 лютого, Джорджеску затримали для допиту. Того ж дня прокурор Генпрокуратури Румунії звернувся до Вищого касаційного суду, який виніс постанову про порушення кримінальної справи.

Джорджеску інкримінують "підбурювання до дій, спрямованих проти конституційного ладу", повідомлення неправдивих відомостей і завідомо неправдиві свідчення.

Крім того, обвинувачення згадує "ініціювання або створення організації фашистського, расистського або ксенофобського характеру", "публічне просування культу осіб, винних у вчиненні злочинів геноциду проти людства та воєнних злочинів", та "ініціювання або створення антисемітської організації".

Нагадаємо, що Джорджеску неодноразово робив антиукраїнські заяви. Зокрема, він висловлював бажання поділу України, стверджуючи, що Північна Буковина повинна перейти до Румунії, а Львів – до Польщі.