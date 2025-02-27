Сообщает 24 Канал со ссылкой на " Европейскую правду ".

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Что инкриминируют Джорджеску

В среду, 26 февраля, Джорджеску был задержан для допроса. В тот же день прокурор Генпрокуратуры Румынии обратился в Высший кассационный суд, вынесшее постановление о возбуждении уголовного дела.

Джорджеску инкриминируют "подстрекательство к действиям, направленных против конституционного строя", сообщения ложных сведений и заведомо ложные показания.

Кроме того, обвинение упоминает "инициирование или создание организации фашистского, расистского или ксенофобского характера, "публичное продвижение культа лиц, виновных в совершении преступлений геноцида против человечества и военных преступлений", и "инициирование или создание антисемитской организации".

Напомним, что Джорджеску неоднократно делал антиукраинские заявления. В частности, он выражал желание разделения Украины, утверждая, что Северная Буковина должна перейти в Румынию, а Львов– в Польшу.