Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Digi24. Украинский МИД осудил заявление румынского политика, назвав Джорджеску марионеткой Кремля.

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Как Джорджеску объяснил свои слова о разделе Украины

На телевидении он сказал: имел в виду, что такие события могут произойти гипотетически, чисто в теории. И прошелся по своим критикам, мол, они лицемерные, поверхностные и "функционально неграмотные".

"Нам нужно учиться на нашем историческом опыте. Мир меняется", – подчеркнул Келин Джорджеску.

Собственно, в предыдущем возмутительном заявлении он и продвигал тезис, что мир изменится. И Румыния должна успеть урвать себе кусок Украины.

Теперь политик призвал учесть собственные ошибки. Но снова свел это к территориальным претензиям. Якобы есть "исторические ориентиры, за которые нельзя выходить", а для Румынии "нехорошо ошибаться".

Мы в то время, я имею в виду по крайней мере Вторую мировую войну, сделали много ошибок, мы не знали, как именно сориентироваться. И Великая Румыния превратилась в Малую Румынию. Такова реальность,

– сказал он.

Справка. Согласно Википедии, Великая Румыния – это идея максимального расширения границ Румынии. До 1940 года эта страна имела больше всего территорий, среди них и Северную Буковину. С 1991 года в Румынии существует партия "Великая Румыния", которая хочет возвращения к границам 1940 года.



Великая Румыния / Фото Википедия

Детали предыдущего заявления

30 января Джорджеску назвал Украину вымышленным государством. По его убеждению, раздел Украины неизбежен. Румынии должна отойти Северная Буковина, а "Львов останется с поляками". Остальную территорию Украины политик назвал "Малороссией".

Свои имперские видения Джорджеску приправил советчиной. Но сам запутался.

Украина – вымышленное государство. Это Украинская Советская Социалистическая Республика,

– сказал он.

Потребность перекроить центр Европы в угоду Путину Джорджеску объяснил тогда лаконично: это неизбежно.

