За цими даними, у другий тур виборів вийшла проєвропейська кандидатка Елена Ласконі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ЦВК Румунії.

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Елена Ласконі випередила чинного прем'єра Румунії

Жоден із кандидатів не набрав 50% голосів, а тому у країні пройде другий тур президентських виборів.

У нього, окрім представниці Союзу порятунку Румунії Елени Ласконі, вийшов сенсаційний ультраправий політик Келін Джорджеску.

Ласконі набрала 19,18% голосів, а Джорджеску – 22,94%, а це 1 772 503 та 2 120 404 голосів відповідно.

Ще вранці 25 листопада у другий тур виборів попередньо виходив чинний прем'єр Румунії Марчел Чолаку, однак Ласконі вдалося його випередити на 2 742 голоси.

Другий тур виборів запланований на 8 грудня.