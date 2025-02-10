Что известно

Клаусу Йоханнису должны были объявить импичмент. Но он опередил своих праворадикальных оппонентов.

Интересно, что Йоханнис хочет покинуть пост через несколько дней, а именно 12 февраля.

Я подаю в отставку с поста президента Румынии. Отставка вступит в силу через два дня. Я уйду с должности послезавтра, 12 февраля. Боже, благослови Румынию!

– сказал действующий лидер государства.

"Высший суд Румынии заявил, что Йоханнис, чей второй и последний срок истек 21 декабря, должен оставаться в должности до избрания его преемника, после того, как он признал президентские выборы недействительными из-за подозрения во вмешательстве России", – указали Reuters.