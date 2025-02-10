Що відомо

Клаусу Йоганнісу мали оголосити імпічмент. Але він випередив своїх праворадикальних опонентів.

Цікаво, що Йоганніс хоче залишити посаду за кілька днів, а саме 12 лютого.

Я подаю у відставку з посади президента Румунії. Відставка набуде чинності через два дні. Я піду з посади післязавтра, 12 лютого. Боже, благослови Румунію!

– сказав чинний лідер держави.

"Вищий суд Румунії заявив, що Йоганніс, чий другий і останній термін закінчився 21 грудня, повинен залишатися на посаді до обрання його наступника, після того, як він визнав президентські вибори недійсними через підозру у втручанні Росії", – указали Reuters.