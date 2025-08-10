Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на азербайджанское издание Caliber.Az.

Смотрите также Ничего об Украине не должно решаться без Украины, – Зеленский

Снимет ли Азербайджан эмбарго на поставки оружия?

По данным источников СМИ, Азербайджан может снять эмбарго на поставки оружия Украине в случае, если Россия не прекратит наносить удары по украинской газовой инфраструктуре.

Если Россия продолжит свою агрессивную политику в отношении интересов Азербайджана, то официальный Баку начнет рассматривать вопрос о снятии эмбарго на поставки вооружения Украине, которое находится в его арсенале,

– пишет издание.

Как Алиев отреагировал на российские атаки по SOCAR?

Ранее лидеры Украины и Азербайджана обсудили последствия вражеских атак по объектам критической инфраструктуры, в частности по нефтебазе компании SOCAR.

Обсудили также наше энергетическое сотрудничество с Азербайджаном. Значительных вещей удалось достичь,

– сказал Зеленский.

В офисе президента Алиева отметили, что Азербайджан осуждает удары России по нефтебазе SOCAR и газокомпрессорной станции, которая транспортирует азербайджанский газ в Украину. Оба президента выразили возмущение такими действиями террористов и призвали к их немедленному прекращению.

Напомним, в ночь на 8 августа российские дроны ударили по нефтебазе SOCAR в Одесской области. Ранены четыре работника.