"Сегодня россияне по всему периметру фронта, в прифронтовых общинах, в приграничных городах, наших селах – они снова продолжили забирать жизни. Никакие дедлайны, никакие ожидания от них не работают – они не хотят останавливать убийства. Единственное, что они ищут, – это путь, как убить Украину.

Мы четко понимаем угрозы. Все партнеры, так же как мы, абсолютно четко понимают угрозы. Все видят, что ни одного реального шага России к миру, ни одного шага на земле или в воздухе, которые могли бы сохранить жизнь, – нет. Поэтому нужны санкции, нужно давление. Сила нужна – сила прежде всего Соединенных Штатов, сила Европы, сила всех наций мира, которые хотят мира и спокойствия в международных отношениях. Если Россия не хочет останавливать войну, значит, надо останавливать ее экономику", – говорится в обращении Зеленского.