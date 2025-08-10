Про це пише 24 Канал з посиланням на азербайджанське видання Caliber.Az.

Чи зніме Азербайджан ембарго на постачання зброї?

За даними джерел ЗМІ, Азербайджан може зняти ембарго на постачання зброї Україні у разі, якщо Росія не припинить завдавати ударів по українській газовій інфраструктурі.

Якщо Росія продовжить свою агресивну політику щодо інтересів Азербайджану, то офіційний Баку почне розглядати питання про зняття ембарго на постачання озброєння Україні, яке знаходиться у його арсеналі,

– пише видання.

Як Алієв відреагував на російські атаки по SOCAR?

Раніше лідери України та Азербайджану обговорили наслідки ворожих атак по об'єктах критичної інфраструктури, зокрема по нафтобазі компанії SOCAR.

Обговорили також нашу енергетичну співпрацю з Азербайджаном. Значних речей вдалося досягти,

– сказав Зеленський.

В офісі президента Алієва наголосили, що Азербайджан засуджує удари Росії по нафтобазі SOCAR та газокомпресорній станції, яка транспортує азербайджанський газ в Україну. Обидва президенти висловили обурення такими діями терористів та закликали до їх негайного припинення.

Нагадаємо, у ніч проти 8 серпня російські дрони вдарили по нафтобазі SOCAR в Одеській області. Поранено чотирьох працівників.