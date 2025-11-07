Об этом сообщил президент США Дональд Трамп во время ужина со странами Центральной Азии, передает 24 Канал.
Смотрите также Показательный жест Трампа: экс-глава МИД проанализировал визит постпреда США в НАТО в Киев
Что сказал Трамп о мире в Украине?
По словам американского президента, США работает над завершением войны России против Украины и уже имеет определенный прогресс.
Во время разговора с журналистами Трамп подчеркнул, что ранее его администрация остановила войну между Арменией и Азербайджаном. Три месяца назад они заключили мирное соглашение.
Лидер Соединенных Штатов в очередной раз напомнил, что это была одна из восьми войн, которые он прекратил за 8 месяцев.
Мы стремимся закончить еще одну (войну – 24 Канал), если это возможно, между Россией и Украиной. Пока нам это не удалось, но, я думаю, мы сильно продвинулись,
– сказал Трамп.
Недавние заявления о мире в Украине
Дональд Трамп мог согласиться способствовать завершению войны, но выдвинул условие, которое могло не устроить Путина. Как сообщил политолог Олег Саакян 24 Каналу, речь идет о намерении посадить российского лидера за стол переговоров.
Премьер Венгрии Орбан заявляет, что для мира между Украиной и Россией нужен посредник. По его мнению, ним может быть Трамп.
В России утверждают, что именно США мешают миру. Кремль стремится склонить администрацию Трампа к экономическому сближению и отказу от поддержки Украины, по данным ISW.