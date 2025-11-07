Об этом сообщил президент США Дональд Трамп во время ужина со странами Центральной Азии, передает 24 Канал.

Что сказал Трамп о мире в Украине?

По словам американского президента, США работает над завершением войны России против Украины и уже имеет определенный прогресс.

Во время разговора с журналистами Трамп подчеркнул, что ранее его администрация остановила войну между Арменией и Азербайджаном. Три месяца назад они заключили мирное соглашение.

Лидер Соединенных Штатов в очередной раз напомнил, что это была одна из восьми войн, которые он прекратил за 8 месяцев.

Мы стремимся закончить еще одну (войну – 24 Канал), если это возможно, между Россией и Украиной. Пока нам это не удалось, но, я думаю, мы сильно продвинулись,

– сказал Трамп.

Недавние заявления о мире в Украине